A német sajtó ismét azzal foglalkozik, hogy az MTVA rendre szélsőjobbos német politikusokat szólítottat meg rettegő német állampolgárokként

Augusztus elején mi is beszámoltunk róla, hogy bevándorlásellenes német politikusokat állított be bevándorlástól rettegő átlagnémetekként a magyar közmédia.

Mint most a hvg.hu megírta, a gyakorlat azóta sem ért véget, egy hete például Marie-Thérèse Kaiser beszélt arról az MTVA-nak, hogy nem mer Hamburg belvárosában kimenni az utcára. Az azonban kimaradt a riportból, hogy Kaiser a Hamburgtól 50 kilométerre lévő Rotenburg városának AfD-s vezetője.

Ez már nem az első eset volt, amikor az MTVA szélsőjobbos német politikusokat úgy szólaltatott meg, hogy elhallgatták az illetők politikai szerepvállalását, és átlagos rettegő németként ábrázolták őket. Az esetről most a regionális közmédia, az NDR is forgatott egy kisfilmet, amiben a magyar szereplők nem voltak hajlandóak megszólalni, de az AfD-s politikus elmondta, hogy nem is a környéken él, de azért forgatott a magyar stábbal, mert épp a környéken volt dolga, és a szerkesztő hívására vett részt a dologban.