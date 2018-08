Új tulajdonosok jelentek meg a Lázár-földek közepén felhúzott vadászkastély mögött

A Lázár Jánoshoz több szálon is kötődő hódmezővásárhelyi ügyvéd Kulik Jenő, a Lázár-család földjeitől körülölelt telken felhúzott batidai vadászkastély eddigi többségi tulajdonosa több részvényét is eladta a kastélyt tulajdonló cégben, ahol így részesedése 50 százalék alá csökkent. A cégben korábban 8 százalékos tulajdonrészt szerzett Lázár János is, aki egyébként nem tartja kastélynak az épületet, csak egy „prémium kategóriás vadászháznak”. Lázár ezt azután tette meg, hogy egy sajtótájékoztatón azt mondta, vagy az ingatlan melletti erdejét adja el, vagy beszáll a cégbe.

Kulik Jenő a 24.hu-nak nem árulta el, kinek adta el a részvényeit, de azt mondta, szerinte már 10-20 tulajdonos van a vállalkozásban. Mivel egyikük tulajdonrésze sem haladja meg az 50 százalékot, a 24.hu szerint kilétük a törvények értelmében titok maradhat.

Lázár János a lapnak azt mondta, ő nem szerzett az eddig birtokoltnál több tulajdont a kastélyt tulajdonló cégben, arra a kérdésre, miszerint a családtagjai szereztek-e tulajdonrészt, kerülte a választ, csak annyit mondott, hogy mind ő, mind a családtagjai eleget tettek a vagyonukra vonatkozó minden törvényi kötelezettségüknek. Lázár nyilvános vagyonbevallásában szerepel is a tulajdonrész, a politikusok családtagjainak vagyonnyilatkozatai azonban nem nyilvánosak.

Egyébként Lázár is úgy tudja, hogy a vállalkozásnak már több mint 10 részvényese van.