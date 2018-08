807 ezren nézik, ahogy a youtuberek bokszolnak

Nemcsak hazánkban, de széles-e világban megosztotta a közvéleményt a youtuberek bokszcsatája, melynek során megküzd egymással Logan Paul és KSI. Egyikőjük sem bokszoló, hanem youtuber, azaz vlogger, azaz olyan arc, akik azáltal lettek ismertek, hogy a YouTube-on mindenféle, főként vicces videókat publikálnak.

Az első körbe azok tartoznak, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi történik. A második körbe pedig azok, akik hónapok óta várták az eseményt. Nagyon leegyszerűsítve, az előbbi kör húsz év felettiekből áll, a második húsz év alattiakból. Azt azonban nehéz elvitatni, hogy több mint 800 ezren nézik a közvetítést, aminek utolsó összecsapása a Logan Paul-KSI párharc.

A tweetek szerint elkezdődött a buli:

Mint írtuk, a két megasztár testvérei is megküzdenek egymással, sőt a meccs véget is ért: Logan öccse, Jake Paul nyert KSI öccsével, CSG-vel szemben.

Talán az Independent élőjének mottója foglalja össze legjobban, mit éreznek most azok, akik még nem éreznek semmit ebből:

We'll have every jab, hook and diss track, while attempting to put this new media monstrosity in context... // Lesz döfés, horog és oltás, miközben megmegpróbáljuk ezt az új médiaszörnyűséget kontextusba helyezni.