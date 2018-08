A republikánusok floridai jelöltje azt állítja, kislány korában elrabolták a földönkívüliek, de nem szeretné, ha az emberek csak erről ismernék

Bettina Rodriguez Aguilera az amerikai republikánus párt floridai kongresszusi jelöltje az AP-nek adott interjút az életéről. A pénteken publikált cikkben azt állítja, kislány korában földönkívüliek rabolták el, de nem szeretné, ha az emberek a bolygón kívül szerzett tapasztalatai alapján határoznák meg őt.



Az emberrablás idején 7 éves volt, és egy 2009-es tévéinterjúban már részletesen beszámolt az élményeiről. Azt mondta, egy űrhajóba vitték, amit kristályokkal lehetett irányítani, és nagy, világos színű lények voltak ott.

A jelölt azt mondja, tudja, hogy sokaknak nehéz lenne ezt feldolgozni, de ő nem hátrál, kiáll azért, amiben hisz. Egyébként is, az amerikaiak többsége szerint kell legyen az emberen kívül más intelligens létforma is az univerzumban, hát ő pont találkozott ilyennel. (The Hill)