Nyolc, egyházi személyek által elkövetett szexuális erőszak áldozatával is találkozott Ferenc pápa Írországban

A római katolikus egyház feje, Ferenc pápa nyolc olyan személlyel is találkozott Írországban, akik ellen szexuális erőszakot követtek el egyházi személyek (papok vagy más egyházi személyek).

Ferenc pápa ígéretéhez híven igyekszik tompítani az Egyház fennállása óta talán legsúlyosabb botránysorozatát, amely évről-évre nagyobb hullámokat kavar, ahogy egyre többen állnak elő történeteikkel.

A legújabb, és várhatóan nemcsak erkölcsi, de súlyos anyagi terhet jelentő botrány az amerikai Pennsylvania államban robbant ki: itt kétéves nyomozás után összesen 300 egyházi személyről bizonyították be, hogy visszaélt a rá bízottakkal.

A pápa megbeszélést folytatott többek között azzal a Marie Collinsszal, aki Írországban az egyik leghangosabb szószólója volt az igazságtételnek, sőt még a témában a Ferenc pápa tanácsadója is lett, majd tavaly felhagyott ezzel a tevékenységgel. Collins azt mondta akkor, csalódott Ferencben is.

A vatikáni szóvivő az AP szerint csak azoknak a nevét árulta el, akik hozzájárultak ehhez. A nyolc személy közül két pap és egy közigazgatásban dolgozó is volt.

A pápa írországi látogatása tehát meglehetősen kihegyezett hangulatban zajlik, azért is - írja az MTI - mert az eltelt 39 évben, amikor is utoljára járt pápa a világ egyik legkatolikusabb országában, nagyot változott Írország is.

A szigetországban alaposan megtépázták az egykor befolyásos katolikus egyház tekintélyét a papok által elkövetett szexuális visszaélések. Írország már nem ugyanaz a hithű katolikus ország, mint az előző pápa látogatása idején volt, amikor még a válás és fogamzásgátlás is illegális volt: az elmúlt három évben a polgárok - szembehelyezkedve az egyház akaratával - népszavazáson hagyták jóvá a abortuszt és a melegházasságok engedélyeztetését.

Ferenc pápa - aki elődeitől eltérően, legalábbis szavakban - sokkal nyíltabban áll a az Egyház által szigorúan szabályozott kérdésekhez (homoszexualitás, fogamzásgátlás), a melegségét nyíltan vállaló Leo Varadkar oldalán mondott beszédet, és a kormányfő előzőleg azt ígérte, hogy vele tárgyalva nemcsak a szexuális visszaéléseket, hanem az azonos neműek házasságának a kérdését is felveti.

