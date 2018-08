Serena Williams-et eltiltották a fekete cicaruha viseletétől a jövő évi French Openen

Most már hivatalos, bírósági iratok bizonyítják, hogy Trump hazudott. Ugyanezekből az iratokból azt is kiderül, hogy volt ügyvédje szerint törvényt is sértett. Már csak ez alapján vád alá lehetne helyezni, de mert ő az elnök, azt csak a törvényhozás tehetné meg. Abban még a republikánusoké a többség, de novemberben választást tartanak.