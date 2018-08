Sallói, a világhírű magyar futballprofesszor úgy küldte el a francba a kamuedző Bielsát, hogy olyat még nem láttál

Pep Guadiola, aki a szakemberek és a szurkolók közmegegyezése szerint a világ egyik legjobb fociedzője - nem kevesek szerint A Legjobb - jó pár alkalommal lenyilatkozta, hogy szerinte meg az argentin Marcelo Bielsa a világ legjobbja, méghozzá az elemzőkészsége, a taktikai meglátásai és a játékosok fejlődésére gyakorolt hatása miatt. Mielőtt Guardiola 2008-ban átvette volna a Barcelona kispadját, hogy ott instant legendává váljon, elzarándokolt Argentínába, hogy meghallgassa a mestere tanácsait az ügyben.



Bielsa emellett arról is ismert, hogy a rendkívüli szakmai tekintélyéhez - de csak ahhoz - képest relatíve kevés trófeát nyert: 3 argentin bajnoki és egy olimpiai bajnoki címe így is van. Emellett vezetett válogatottat kontinenstorna döntőjébe (Argentina, Copa America), és klubcsapatokat kontinentális kupadöntőbe (Newell's Old Boys - Libertadores kupa, Atletic Bilbao - Európa Liga)

Természetesen Guardioláé is csak egy vélemény a sok közül.

De az pokolian vicces volt, ahogy Sallói István egykori csatár, későbbi többszörös klubigazgató, jelenleg az NB2-es ZTE sportigazgatója a Digi Tv franciafoci-magazinjában most helyrette ezt a felfújt Bielsát.

Az egész kirohanás 49 másodperc, de mindegyik felér egy-egy óra felhőtlen szórakozással. Sallói kifinomult hangütése, kristálytisztán elővezetett, támadhatalan érvrendszere és szimpatikus visszafogottsága külön-külön is a magyarfocizmus klasszikusává tennék ezt a hőbörgést, de így együtt annyira erősek, hogy ha egy ismerősöd legközelebb megint feltenné a klasszikus kérdést, hogy

na jó, de ennyi pénz beleöntése után hogy lehet még mindig ILYEN a magyar foci???

csak mutasd meg neki ezt a videót:

Az én kedvenc pillanataim:

Na jó, hagyjuk ezeket a hülyeségeket!



Aki nálam többet foglalkozik focival, az festi magát.



Hozzám is jöjjenek el, beszélgessenek, lehet, hogy mondok két olyan dolgot, amit lehet használni. Ha nincs eredményem, akkor, akkor nem vagyok jó.



Mondok neked egy egyszerű témát és ez nagyon komoly! Hát azér a szakirodalom! Nak egy jelentős része szerintem angolul van.