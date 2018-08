Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin találkozása jámbor állatokkal

Vlagyimir Putyin gombát szed nyaralás közben a Tuvai Köztársaságban 2018. augusztus 26-án. Fotó: Alekszej Nikolszkij/Szputnyik

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök idén – szokásához híven szerényen, a tavalyi után ismét Szibériában – a Tuvai Köztársaságban nyaralt. Elment kirándulni is, túrázott, gombászott, és a Jenyiszej-folyón hajókázott Szergej Sojgu védelmi miniszterrel és az FSZB vezetőjével, Alekszander Bortnyikovval. A 65 éves orosz elnök a hajóval egy ponton meg is pihent, ekkor találkozott az érintetlen vidék jámbor állataival, egyikükkel mélyen egymás szemébe is néztek: