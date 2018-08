Az eddigi legnagyobb flottát küldte az orosz hadsereg Szíriához

Az orosz hadiflotta 2015, az orosz beavatkozás kezdete óta az eddigi legnagyobb erővel vonult fel ezen a héten a Földközi-tengeren, Szíria partjainál.

Jelenleg 13 hadihajó és 2 tengeralattjáró áll készenlétben a szír partoknál, és további hajók vannak már úton odafelé. A hadihajókat olyan rakétákkal szerelték fel, amelyekkel szír területeket tudnak támadni.

Minden jel szerint az orosz flotta a szír elnök utolsó nagy hadjáratának támogatására érkezett. Idlib tartomány az utolsó szír terület, ami még a szunnita felkelők kezén van. Ha Aszad ezt is elfoglalja, akkor már csak a kurdok által irányított északkeleti részen marad nagyobb egybefüggő vidék, ahová nem terjed ki a diktátor hatalma. Azt viszont amerikai katonák is védik.

Orosz hadihajók felvonulása Kronstadtnál, 2018 júliusában. Fotó: Alexander Galperin/Sputnik

Idlibben Törökországgal és Katarral szövetséges milíciák irányítanak most, és sokáig az USA is támogatott olyan felkelő csoportokat, amelyek ide húzódtak vissza. Aszad elsősorban az orosz és az iráni hadseregek segítségével tudta Szíria többi részén legyőzni a felkelőket. Idlibbe sok, korábban egymással is hadakozó csoport maradéka gyűlt mostanra össze. A tartomány elfoglalása nem lesz egyszerű feladat, mert sok tízezer fegyveres védi, akiknek már nincs hova hátrálniuk.

A NATO aggódva figyeli az orosz flotta felvonulását, és visszafogottságra szólította fel a harcoló feleket. (haaretz)