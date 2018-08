Egy uszodai veszekedésnek indult, netes hisztériává fajult, egy doktornő megölte magát

Ez a történet nagyon jól mutatja, hogy mekkora manipulációra és micsoda hisztériakeltésre képesek a közösségi oldalak.

Múlt hétfőn egy gyerekorvos a férjével elment az uszodába a kínai Dejang városában. A nő úszás közben összeütközött egy 13 éves fiúval. A doktornő később azt mondta, hogy a fiú fogdosni kezdte őt, és amikor ezt szóvá tette, akkor még le is köpte, és tovább nyúlkált. A fiú szerint éppen csak egymáshoz értek, mire a nő ráripakodott, amire ő csak egy grimaszt vágott.

Az bizonyos, hogy a doktornő férje egyszer csak ott termett, és lenyomta a fiút a víz alá, és meg is ütötte. Ezt az uszoda biztonsági kamerája rögzítette.

Nem sokkal ezután a 13 fiú is távozott a családjával, és a házaspár is. A doktornő azt állítja, hogy a fiú édesanyja és még két nőrokona nekiestek az öltözőben, és megverték.

Mindkét család feljelentette a másikat a rendőrségen, de ott az ügy látszólag megoldódott azzal, hogy a doktornő férje bocsánatot kért a 13 éves fiútól a fizikai erőszakért. Látszólag az ügy le is záródott ezzel.

Ám a fiú családja nem hagyta annyiban a dolgot, és bementek a kórházba, ahol a nő dolgozott, és követelni kezdték, hogy rúgják ki. Majd a fiú anyja kampányt indított a kínai közösségi oldalakon a doktornő ellen, többek között az uszodai kamera felvételeit is posztolva.

Hamarosan kommentelők sokasága szállt rá a doktornőre, akinek hamarosan a lakáscímét, telefonszámát, fotóit és sok-sok személyes adatát is közölték a beszélgetésekben, amelyek a WeChat és a Weibo oldalakon futottak a témában. A kommentelők őrjöngtek, hogyan bánthat egy gyerekorvos egy kisfiút, hogyan küldheti rá a férjét, és egyébként is dögöljön meg.

A doktornő nem mert bemenni többé munkahelyére, majd öt nappal az uszodai konfliktus után bevett 500 darab altatót, és örökre elaludt. Hátrahagyta az iskolát éppen most szeptemberben kezdő kislányát is.

Szerdára a kommentelők hangulata megfordult. Előbb posztok tömege jelent meg arról, hogy vér tapad a hisztériában részt vevők kezéhez, majd szerdára a hangulat a 13 éves fiú anyja ellen fordult, aki most hasonló fenyegetéseket kap, mint addig a doktornő. Most azzal vádolják, hogy egy vadállatot nevelt, aki nem csoda, hogy nőket fogdos , ha az anyja egy gyilkos. Szerdán néhány óra alatt már 31 millió ember olvasott valamiről a témában a két közösségi oldalon, és a botrány azóta is egyre csak dagad. (whatsonweibo.com)