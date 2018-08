Bele kéne számítani a munkaidőbe, ahogy munkába menet emailezünk

Az 1970 és 1976 között forgatott The Other Side of the Windet, amit sosem mutattak be, mert ugyan elkészült több mint 10 órányi anyag (ebben bizonyos jelenetek többször is szerepelnek), de több jelenet soha nem készült el. A rendező utolsó filmje, amit nem fejezett be, egyébként egy rendezőről szól, aki nem tudja befejezni az utolsó filmjét. Ez itt a most elkészített verzió trailere: