Szaúd-Arábia elismerte, hogy hiba volt lebombázni egy busznyi kisiskolást

A Jemenben a lázadó huszik ellen harcoló, szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció ritka beismerést tett: szerintük is hiba volt lebombázni több tucatnyi kisiskolást. Azt is megígérték, hogy felelősségre vonják a "hibás" döntés meghozatalában résztvevőket.

Az augusztus 9-i bombázás után a koalíció még azt állította, hogy rakétakilövőket bombáztak, ahonnan az előző nap Szaúd-Arábiát támadták a huszik, akiket azzal is megvádoltak, hogy élő pajzsként használták a bombázásban meggyilkolt gyerekeket.

Az eset kivizsgálására felállított vizsgálócsoportjuk most arra jutott, hogy bár a buszon hírszerzési értesüléseik szerint huszi vezetők utaztak, a légicsapás "halogatása" miatt a buszt nem a pusztában, hanem egy város piacterén érte a csapás, így eshetett áldozatául rengeteg iskolás gyerek is. Így szerintük most azt kell megvizsgálni, hogy kinek a hibájából csúszott a támadás.

Valójában a busz iskolásokkal volt teli, ezt videófelvételek is bizonyítják.

A szaúdi vezetésű koalíció "elfogadja" a vizsgálat megállapításait. Tárgyalásokat kezdeményeztek a jemeni kormánnyal az áldozatok kártalanításáról, illetve felülvizsgálják a bevetési szabályokat is, hogy elkerülhessék a hasonló eseteket. (Via The New York Times)