150-en nézték, ahogy megbotoznak két nőt a tárgyalóteremben

Hétfőn végrehajtották az augusztusban meghozott ítéletet Malajziában, Terengganu állam sária bíróságán:

fejenként hat bötütést kapott két nő, akiket rajtakaptak, amikor szexelni akartak.

A teremben körülbelül 150-en voltak jelen, a botozást női tisztek végezte. A helyi The Star meglehetősen érzékletes leírást adott az esetről: az idősebb, 32 éves nőnek nem lehetett hallani a hangját az ütések közben, a fiatalabb, 22 éves viszont sírt. A leírás szerint az ütések nem voltak olyan erősek, mint például a híres szingapúri vagy indonéziai botozások esetében, ettől függetlenül az eset mérföldkő, és sokakat megdöbbentett az országban. Ez volt ugyanis az első alkalom, hogy ilyen büntetést szabtak ki Malajziában.

A The Star videójának egyik különösen bizarr részlete, hogy helyi tisztviselők arról beszélnek, most már ők is jobban értik, mit jelent pontosan a botozás, és szerintük nem olyan durva, „a célja pedig nem a büntetés, hanem a lecke”.



Több malajziai parlamenti képviselő is tiltakozott a büntetés után.

„Véget kell vetnünk az LGBT-közösség elleni támadásoknak. Véget kell vetni annak, hogy beavatkozunk a magánéletükbe, fel kell nőnünk, mint társadalom, és meg kell tanulnunk elfogadni a sokféleséget„, írta például Charles Santiago. Hannah Yeoh, egy másik képviselő pedig arról írt, a „nevelés nem így működik”.

Terengganu államot az ellenzéki Pán-Maláj Iszlamista Párt (PAS) irányítja, a homoszexualitás ugyanakkor az egész országban illegális. (Guardian, The Star)