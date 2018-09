Putyin judoleckét ígért Orbánnak

Szeptember 18-án Orbán Viktor ismét Moszkvába látogat, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon. Az orosz RT szerint energtikai együttműködésről lesz szó a tárgyaláson. A lap említi az Északi Áramlat gázvezetéket is, ami orosz gézt juttatna Németországba, felidézve, hogy a magyar kormány az Északi Áramlat nagy kritikusa az EU-ban, ugyanis Budapest gyakran mutogat a vezetékre, mint az EUs kettős mérce szimbólumára (az EU a Magyarországnak kedvezőbb Déli Áramlat koncepciót ugyanis arra hivatkozva fúrta meg, hogy az túl nagy befolyást engedne az oroszoknak az uniós gázellátásban, ami igaz is, de ez igaz az Északi Áramlatra is, csak az Németországnak is jó).

Az RT szerint ezen kívül azonban lesz egy másik programpont is, a 2017-es budapesti cselgáncs-világbajnokságon az orosz elnök - aki maga is nagy judós - ígéretet tett Orbánnak, hogy tart neki egy saját küzdősportórát. (Napi.hu)