Itt az első cápa, amelyik hivatalosan is mindenevő lehet

Ha a cápák kerülnek szóba, mindenki a tengerek legádázabb ragadózóiként gondol rájuk, de a valóság ennél persze árnyaltabb: egy friss amerikai kutatás szerint a világ egyik legelterjedtebb cápafaja, a kerekfejű pörölycápa (Sphyrna tiburo) ugyanis simán fogyaszt növényeket is.

Ezzel a kerekfejű pörölycápa az első ismert cápafaj, melyet mindenevőként regisztrál a cápatudomány.

Ezek a pörölycápák kifejezetten sok helyen előfordulnak, a Mexikói-öböltől az Atlanti-óceán nyugati partvidékén át a Csendes-óceán keleti feléig, és rákféléket, különféle csigákat és halakat fogyasztanak. A kerekfejű pörölycápák ugyan apróbbnak számítanak a cápák között, de a nőstények 1,5 méter hosszúra azért meg tudnak nőni.

Kaliforniai és floridai kutatók azután kezdtek el foglalkozni a kerekfejű pörölycápák étkezési szokásaival, ahogy jelentéseket olvastak arról, hogy a cápák tengerifüvet fogyasztottak. Az eddig is ismert volt, hogy ezeknek a cápáknak a gyomrában rendre sok tengerifüvet találtak, de idáig az volt a közmegegyezés, ezeket nem szándékosan fogyasztotta el a cápa, nem bír a növény tápértékkel a ragadózók számára, egyszerűen csak útjába kerülve lelegeli azokat.

Ezért egy izgalmas kutatásba kezdtek: laboratóriumi körülmények között újraültettek tengerifüveket, és ahhoz nátrium-hidrogén-karbonátot adtak, majd a füveket befogott cápákkal etették meg heteken át. Utána pedig megvizsgálták az állatokat, és kiderült, hogy a sikeresen megemésztették a füveket egy enzim segítségével, ami képes volt lebontani azt. Mivel a cápák nem rendelkeznek megfelelő rágófogakkal, az emésztéséhez a cápák nagyban támaszkodnak a gyomorsavukra.

Az izotópos nyomelemzés révén a kutatók azt találták, hogy a cápák a fűben található természetes szerves anyagok több mint felét tudták megemészteni, ami hasonló arány, mint amire egy fiatal közönséges levesteknős megy a füvekkel.

A további kutatások pedig nagy mértékben mutatták ki a füvek szénizotópját a cápa szöveteiben, ami azt mutatja, hogy a megemésztett élelem tényleg beépült a szervezetébe. Ekkor már egyértelmű volt a konklúzió: a kerekfejű pörölycápa az első ismert mindenevő cápa.

A Proceedings of the Royal Society B című folyóiratban megjelent tanulmány felülírta azt a meggyőződést, hogy minden cápa húsevő, és egyben a tengerifüvek ökológiai jelentőségére is felhívta a figyelmet. (Guardian)