Kósa Lajosnak tanúskodnia kell a csengeri örökség ügyében

Miután kedd este hazaszállították a csengeri örökösnőként ismertté vált Sz. Gábornét, a részletes vallomásában továbbra is azt állította, hogy létezik a 1300 milliárd forintos örökség, úgyhogy szerinte nem csapott be senkit, még Kósa Lajost sem.

Balra Sz. Gáborné, jobbra Kósa Lajos fideszes politikus

A csengeri nő a gyanú szerint éveken át vert át embereket azzal a történettel, hogy egy 1300 milliárd forintos örökség vár rá Németországban, és a pénz megszerzésééig kért anyagi segítséget. Az ügybe belekeveredett a Fidesz Kósa Lajos is, aki megígérte a nőnek, hogy segít befektetné a mesés összeget. Ennyi pénzből egyébként 4 BMW-gyár is kijött volna, de Kósa akkor valamiért nem fogott gyanút, az ügyvédje még közös céget is alapított az asszonnyal. Tavasszal az ügyben előkerült egy közjegyzői dokumentum, ami Kósa anyja nevére utaltatott volna 800 millió forintot Sz. Gábornétól.



A nő ügyvédje a Zoomnak azt mondta, hogy kezdeményezik Kósa Lajos tanúkénti meghallgatását, ahol a politikusnak igazmondási kötelezettsége lesz.