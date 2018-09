jön-Jön-JÖN a Serial harmadik évada

Szeptember 20-án indul a Serial nevű podcast (online rádióműsor) harmadik évada. Az első évad egy gyilkosság történetét dolgozta fel (erről itt írtunk bővebben) és végül ez hozta be az online rádiós sorozatok műfaját a mainstreambe: 2017 közepéig 175 millió alkalommal töltötték le a részeit. Azóta minden médiacég podcastot, azon belül is úgynevezett true crime, vagyis valamilyen létező bűnügyi történetet feldogozó sorozatot próbál csinálni, több-kevesebb sikerrel. A második évad egy Bowe Bergdahl nevű amerikai katona ellentmondásos történetét dolgozza fel, aki 2009-ben egyszer csak elsétált az őrhelyéről Afganisztán leghúzósabb részén, aztán öt évet töltött pokoli körülmények között a tálibok fogságában. Az ő személyes története is baromi érdekes, de persze azon túl egy csomó fontos dolgot meg lehet tudni a sorozatból az afgán háborúról, Afganisztánról és az Egyesült Államokról.

Az új évad a trailer alapján nem egyetlen történettel foglalkozik, mint az előző kettő, hanem Ohio állam igazságszolgáltatását mutatja be sok eseten keresztül, miután Sarah Koenig műsorvezető és stábja egy évig korlátozás nélkül forgathattak az állam valamennyi igazságügyi intézményében.

Részben a Serial készítői csinálták a 2017-es Shit-town vagy S-town című podcastot, ami szintén nagyon jó, és amiről a Kasnyik Marci talán egyik utolsó 444-es cikkében írt dicsérő kritikát.