A Magyar Turisztikai Ügynökség 1,9 milliárd forintból építheti tovább az országmárkát

A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az az Orbán Viktor által aláírt kormányhatározat, ami elrendeli, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a tavalyi költségvetési maradványokból csoportosítsanak át 1,9 milliárd forintot a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nek a turisztikai országmárka építésére.

A kormányhatározat másik pontja további 1,6 milliárd forintot biztosít a Turisztikai Ügynökségnek a nemzeti ünnepek és a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésére és lebonyolítására. A támogatást szükség esetén továbbíthatják is.

A Turisztikai Ügynökség tanácsadói között korábban Orbán Ráhel is feltűnt, de arról is jelentek meg cikkek, hogy a miniszterelnök lányának ismerősei jó pozíciókba kerültek az ügynökségen belül is. Ott vannak a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésében azok az emberek is, akikről Juhász Péter jelentetett meg egy videót, ahogy éppen Orbán Ráhellel állami pénzekről tárgyalnak. Az egyikük Máté Kristóf, a Magyar Turisztikai Ügynökség 150 millióból létrehozott ügynökségének értékesítési igazgatója, a másik résztvevő pedig Berényi Vince az MTÜ stratégiai marketingért felelős igazgatója volt. Róluk váratlanul a kormányzati ügyek leleplezéséről leszokott Origo írta meg, hogy a miniszterelnök lánya még az egyetemi évek alatt ismerte meg őket.