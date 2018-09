A Fidesz két hete azon őrjöng, hogy Márki-Zay segítene a cigányokon

Bár volt nemrég egy emlékezetes próbálkozás, amikor azt követelték, hogy Márki-Zay kérjen bocsánatot a vásárhelyi túrós lepénytől, de a helyi Fidesz végül magára talált, és az elmúlt két hétben rákapott egy sokkal hatékonyabb témára: a cigányozásra.

Egy augusztus végi közleményük például azzal a címmel jelent meg a Fidesz-közeli helyi portálon, a promenad.hu-n, hogy

„Vásárhelyi Fidesz: Márki-Zay cigányútra ment”



Nehéz volna azzal vádolni a szerkesztőket, hogy pontatlanul adták vissza a közlemény lényegét és hangulatát:

„A látszatpolgármester nemrég 20 pontban foglalta össze eddigi tevékenységét. Mi, hódmezővásárhelyiek ennél rövidebben is megvonhatjuk a mérleget. Márki-Zay Péter betegsége alatt kirúgta a város címzetes főjegyzőjét, helyette felvett egy romaügyi referenst. Augusztus 20-án méltó ünnep megszervezése helyett fontosabb volt neki a magyarországi romák integrációjáról szóló beszélgetést rendezni. Valódi városfejlesztés helyett pedig a legfontosabb városvezetői törekvése, hogy cigány családokat költöztessen a megüresedő belvárosi ingatlanokba.”

A Jobbik hőskorát idéző szöveg ezután levonja a következtetést, hogy Márki-Zay „szavazótábort épít magának és az új pártjának”, majd jön egy kis aggódás, hogy „ezzel a számító hozzáállással lehet a legtöbbet ártani a cigányságnak”, akiket Márki-Zay valódi segítség helyett csak kihasznál.

A polgármester Facebook-posztban válaszolt:

a roma felzárkóztatási referens pozíció létrehozása nem függ össze a jegyző szerinte kényszerű felmentésével,



az amúgy nem is augusztus 20-án, hanem 18-án tartott rendezvény sikeres volt, „több mint száz nem roma vásárhelyi kóstolta meg a cigányság hagyományos ételeit és evett, beszélgetett békés egyetértésben”;



az üres lakások hasznosításánál pedig „pontrendszert vezettünk be, mely előnyben részesíti a felzárkózásukért tenni akaró és hajlandó roma családokat”.

Márki-Zay hangsúlyozza, hogy ő

a Fidesz szerinte meg nem valósított roma felzárkóztatási programját követi, vagyis a „segély helyett munkát” elvét.

A polgármester hozzáteszi, hogy „az a Lázár János fordul most szembe a roma integrációval, akinek annak idején igen sikeres deszegregációs programját még Soros György támogatta 60 millióval”.

A Fidesz azóta is üti a témát, a helyi roma önkormányzat vezetőjét is lemondásra szólították fel, miután az közös sajtótájékoztatót tartott a polgármesterrel. (via Mérce)