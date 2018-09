Fájdalom: Nagy István agrárminiszter nem tudja pótolni a Fazekas Sándor után maradt, tátongó űrt

Vitatkoznom kell tanult kollégámmal: nem, Nagy István nem ért még fel Fazekas Sándor szintjére. Valóban voltak reményt keltő pillanatok, például

az új lipicai lovasközpont megtekintése,

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

a szürkemarhák megtekintése és a hozzájuk írt himnusz,

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

vagy ez a szépen kivitelezett máktekintés.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

És igen, azt elismerem, hogy a tihanyi levendulamezőn legalább annyira fotogén volt, mint elődje.

Fazekas Sándor 2015-ben Fotó: MTI Fotó: Nagy Lajos

Nagy István agrárminiszter és Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért és környezetügyért felelõs államtitkára szedi a levendulát Tihanyban Fotó: Varga György/MTI/MTVA

De, kérdezem én, hol vannak ezek a megtekintések az alábbi klasszikusoktól? És most tényleg csak egy hevenyészett kis válogatást adok, nem is hosszasan rostált best of-ot.

Így kell bemutatni egy kenyeret!

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter egy ajándékba kapott cipót tart kezében a Kárpát-medence kenyere mellett állva (Fotó: Bugány János / MTI)

Modern technika!

Fotó: Fazekas Sándor / Facebook

Aktív részvétel!

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter gázperzselővel tisztítja Szpisják Imre gazda Béla nevű, magyar rekorder sertésének bőrét Fotó: Mészáros János/MTI

Párosban kivitelezett vízesés-megtekintés!

Fotó: Vajda János

Nem esik ki a kezéből a lapát!

Régen

minden

jobb

volt.