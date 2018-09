Az LMP megalapozottnak tartja, de nem szavazza meg a Sargentini-jelentést

Az LMP szerint a kormány súlyos hibái miatt nem lehet a magyar embereket büntetni, ezért

az LMP nem támogatja a Sargentini-jelentés elfogadását

- közölte Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke és frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

„Az LMP országos elnöksége úgy döntött, hogy nem támogatja a Sargentini-jelentés és a kapcsolódó intézkedések elfogadását, és arra kéri a párt európai parlamenti képviselőjét, hogy azt szavazatával a holnapi ülésen ne támogassa” - jelentette be az LMP társelnöke.

Az LMP frakcióvezetője és helyettesei Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az LMP országos elnöksége az elmúlt hetekben részletesen, tartalmilag és következményeit tekintve is megvitatta a Sargentini-jelentést, és az abban szereplő, jogállamiságot érintő kritikák, bírálatok jelentős részét megalapozottnak találta. Ugyanakkor - folytatta Keresztes - az LMP sajnálja, hogy a jelentés sok szempontból felületes, és keverednek benne az ideológiai jellegű és a konkrét intézményi kritikák, ami gyengíti a dokumentumot.

Az LMP szerint a jogállamiságot érintő problémákat hazai, nemzeti szinten kell orvosolni, és a kormány súlyos hibái miatt nem lehet Magyarországot és a magyar embereket büntetni. Ezért

az LMP semmilyen olyan eljárást nem tud szavazatával támogatni, aminek lehet olyan végkimenetele, hogy az ország szavazati jogát megvonják.

Nem Orbán Viktor, hanem Magyarország szavazati jogáról van szó, és elfogadhatatlan lenne, ha Magyarország nem tudná megvédeni érdekeit az uniós költségvetés elfogadása vagy a szabadkereskedelmi egyezmények kapcsán - indokolta az LMP döntését az MTi tudósítása szerint.

Keresztes a kormány súlyos mulasztásának tartotta, hogy nem kezelte a jelentésben megfogalmazott problémákat és nem tudott érdemi válasszal szolgálni azokra. Úgy vélte: a jelentés komoly és súlyos politikai figyelmeztetés a kormány számára, amit az is alátámaszt, hogy sok, a Fidesz európai pártcsaládjába tartozó néppárti politikus már bizottsági szinten is megszavazta a jelentés-tervezetet, és a migráció kérdésében az Orbán-kormánnyal egyetértő osztrák kancellár is úgy nyilatkozott, hogy a jogállamiság tekintetében osztja a kritikákat.

Arra a kérdésre, hogy nem szavazatot vagy tartózkodást kérnek-e az LMP európai képviselőjétől, Keresztes azt válaszolta, hogy a jogállamiságot érintő kritikák és problémák súlyossága, valamint a politikai üzenet jelentősége miatt az LMP elnöksége nem tartotta indokoltnak a nem szavazatot, vagyis a jelentés elutasítását, ugyanakkor abban teljes konszenzus volt, hogy nem lehet támogatni olyan intézkedést, amelynek következményeként megvonhatják Magyarország szavazati jogát. Hozzátette: ezt a véleményt megküldték az LMP EP-képviselőjének, aki részt vett a jelentésről szóló párton belüli vitákban is. Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy Meszerics Tamás ettől eltérően szavazna - jegyezte meg.



MSZP: Igen!

Az MSZP-ben komoly dilemmát okozott, hogy megszavazzák-e a magyar demokrácia leépítését taglaló jelentést, mert bár szerintük azzal nehéz vitatkozni, de féltek a fideszes médiagépezet hazaárulózásától. Végül azonban az MSZP elnöksége úgy döntött, hogy ők megszavazzák a jelentést.

Jobbik: tartózkodás

A Jobbik viszont nem. Friss közleményükben azt írták: „Az Európai Parlament Sargentini-jelentésről folytatott vitája az indítványozó akaratával szemben valójában a magyar demokráciát leépítő, korrupt magyar kormányfőnek ácsolt színpadot. Orbán Viktor láthatóan minden percét élvezte az európai parlamenti színdarabnak. A Jobbik tartózkodásával demonstrálja, hogy ebben a célját tekintve alkalmatlan, szánalmas bohózatban nem kíván szerepet vállalni.”