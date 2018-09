Jakupcsek új műsora: az ATV kinyomtatta a Nők Lapja '82-es lapszámát

Hétfő este jelentkezett először napi, garantáltan politikamentes show-jával Jakupcsek Gabriella, a közmédia és a Tv2 hőskorának beszélgetős nagyasszonya. Az ATV igazolta le a közmédiától 2015-ben távozó újságírót, aki a jelek szerint nem tud arról, hogy ha van jó oldala a közösségi oldalaknak, az az, hogy ha valaki egy családi dráma, vagy egy fapados légitársasággal folytatott jogvita közepén van éppen, már nincs rászorulva egy magazinműsor szakértőinek általánosító tanácsaira. Merthogy az a műfaj, melyben utazni próbál, valóban létezik még, de abban a formában, ahogy a Jakupcsek Plusz készült, már teljesen életképtelen.

Jakupcsek Gabriella 2015-ben távozott a közmédiától, Ridikül című műsorát az egyik pillanatról a másikra vették el tőle és bízták Dióssy Klárira. Az eset után - szerződésére hivatkozva - sokáig nem beszélt a műsorvezető, de később kiderült, egy felvétel szünetében mondtak fel neki. Akkor a Blikknek azt mondta, “bevallom, amikor már sokadjára kértek, hogy mielőbb menjek fel az irodába, nem törődve azzal, hogy éppen forgatunk, azt gondoltam, év végi jutalom miatt keresnek. Nem így lett”. A 24.hu-nak adott, hétfőn megjelent interjújában is inkább óvatosan fogalmazott, és hangsúlyozta, az a műhelymunka, amiben a köztévénél része volt, élete egyik legbecsesebb része. Azóta, hogy távozott az MTV-től, csak egy pár epizódos megjelenése volt a Tv2-nél, most az ATV-n tért vissza.

A Jakupcsek Plusz hétfő este debütált a csatornán, a műsor - érthetetlen okoknál fogva - egy órás, és csak két témát dolgoznak fel benne. Én valamiért azt hittem, annak ellenére, hogy a show-t politikamentesnek ígérték, azért valamilyen szinten közéleti témákra reflektál, de nem így történt. A Jakupcsek Plusz 60 percében két téma volt napirenden igazságos elosztásban:

fél óra jutott a válásnak, fél óra pedig a fapados légitársaságok körül tapasztalható anomáliáknak.



Jakupcsek társműsorvezetője Szabó Sipos Barnabás színművész volt (George Clooney szinkronhangja, és egy reménybeli, hazai Ray Liotta hasonmásverseny biztos győztese), ő sok vizet nem kavart. A show első felének, melynek általánosságban a válás volt a témája, egyik vendége Sütő Enikő jogász, egykori magyar topmodell volt, de részt vett a beszélgetésben Illés Blanka családjogász, illetve Mészáros Ádám párkapcsolati mediátor is.

A közel 30 perc alatt az égvilágon semmi sem hangzott el, amit ne hallott volna bárki valaha is a válásról, és bár Sütő Enikő láthatóan nagyon nyitottan állt a beszélgetéshez, valahogy nem lehetett elég érdekes, hogyan értékeli saját három válását a valaha volt modell, egykor aktív ügyvéd, most vállakozóként dolgozó, gyermektelen nő. Egy idő után önkéntelenül is kikapcsolt az agyam: olyan volt, mintha egy kedves idős szomszédomnál lettem volna, akinek a mosásra kész függönyét veszem le éppen a létra tetején állva, csak hogy nehogy emiatt szenvedjen combnyaktörést, és a konyhából beszűrödne a rádión keresztül ez a furcsa tartalom.

A családjogász arról beszélt, talán baj, hogy Magyarországon ilyen gyorsan és könnyen el lehet válni, talán jobb lenne, ha kötelező lenne picit tovább várni a valós szakítással, a mediátor meg halál komolyan említett meg egy a praxisában átélt esetet, melyben egy nő azért kereste fel, mert a férje 25 éve alkoholista volt, és szeretett volna végre megszabadulni a nyilvánvalóan megnyomorító kapcsolatból. De láss csodát, egy élethelyzet úgy hozta, hogy a férfi letette az italt, és azóta egy teljesen új fejezet kezdődött el az életükben. És ehhez Jakupcsek asszisztált, és bólogatott, igen, ezek milyen különleges történetek, melyekben a házasságok egészen új életre kelnek. Ma egy ilyen kérdésre még a legegyszerűbb Facebook-csoportokban is hasznosabb, és a kérdező számára életszerűbb választ kapnánk. A műsorban elhangzottak legfeljebb a Nők Lapja vagy Ifjúsági Magazin az ötvenes és a kilencvenes évek között megjelent lapszámaiban hangozhattak volna el tanácsadói válaszként.

A beszélgetés vontatottságán nem segített az sem, hogy a közönség teljesen random, valószerűtlen módon nevetett fel a poénokon, tényleg mintha Hajdú Péter ízléstelen műsorainak közönségét ültették volna be a stúdióba.

Jakupcsek Gabriella és Szabó Sipos Barnabás

A műsor második felében a fapados utazás volt a téma, itt sem voltak rossz szakértők, kár, hogy sem Jakupcsek, sem a többi vendég nem értette, hogy az utazásszakértő nem szemétkedésből mondta, hogy ha valaki a repülőgépen felszolgált ételre és kényelmes poggyászszállításra vágyik, jobb, ha nem fapados szolgáltatást választ. A Jakupcsek Plusz második fele legalább annyira unalmas lett, mint az első, csak ebből még jobban kiderült, hogy Jakupcsek - ellentétben a meghívott szakértőkkel - minimális tudással sem rendelkezik a témáról, hanem hozza az átlagkommentelő szintjét, aki akkor sem hajlandó elfogadni a tényeket, miután elmagyarázták neki.

Jakupcsek műsora nem felháborító, egész egyszerűen csak unalmas.

A műsor minden hétköznap jelentkezik, este fél kilenckor, legközelebb holnap este az ATV-n.