A kormány megszüntetné az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetét

Kedd este a MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, Fazekas Károly egy belső körlevélben küldött tájékoztatást arról, hogy az MTA-elnök miért szakította meg az Akadémia átalakításáról szóló tárgyalásokat a kormánnyal.

A korábbiakhoz képest az MTA elnökének új volt, hogy az új munkaanyag szerint az MTA kutatóintézet-hálózatából egyes kutatócsoportok vagy teljes intézetek egyetemi fenntartásba kerülnének. Más kutatóintézetek pedig egy másik kutatóhálózathoz kerülnének, illetve megszűnnének. Pont ezért nem tárgyalnak tovább a kormánnyal, mert az MTA „az intézethálózat feldarabolását nem tekinti tárgyalási alapnak”.

A belső levélből az is kiderül, hogy Palkovics László miniszter elsőként a Közgazdaság-tudományi Intézetet szüntetné meg, mert annyira rossz eredményességűnek tartja.

Fazekas Károly hozzátette, hogy „ezt a közlést komolyan kell venni, ezért döntöttem úgy, hogy ezt az információt meg kell osztanom az intézethez tartozó minden munkatársammal”. Ugyanakkor megjegyzi, hogy a minősítést abszurdnak tartja, és visszautasítja. A továbbiakban az elnökséggel együtt megpróbál mindent megtenni, hogy a Közgazdaság-tudományi Intézet a többi

intézettel együtt tovább folytathassa eddigi munkáját.



A teljes levél:

„Tisztelt Kollégák!



A MTA tegnap este kiadott közleményében is szerepel, hogy »2018.

szeptember 10-én szóbeli egyeztetés zajlott Lovász László, az akadémia

elnöke és Palkovics László között. Ezen a miniszter az MTA elnökének

rendelkezésére bocsátott egy munkaanyagot azzal, hogy ezt az Elnökség

tagjainak rendelkezésére bocsáthatja. Az eddigiekhez képest teljesen

új szempontokat is tartalmazó munkaanyagból többek között kiderül,

hogy az MTA kutatóintézet-hálózatából egyes kutatócsoportok vagy

teljes intézetek egyetemi fenntartásba kerülnének. Más kutatóintézetek

egy másik kutatóhálózathoz kerülnének, illetve megszűnnének. Az MTA

fenntartásában maradó intézetek »konszolidáción és profiltisztításon«

mennének át. Mindez idén decemberig lezajlana Palkovics László

elképzelései szerint.«



Az elnökség tegnapi ülésén úgy döntött, hogy »a miniszter új

szempontjait megismerve – az MTA és az ITM közötti tárgyalásokat

elakadtnak tekinti, és az intézethálózat feldarabolását nem tekinti

tárgyalási alapnak, de a tárgyalásokat folytatni kívánja a

Kormánnyal.«





Tegnap az elnökségi ülésen elhangzott az is, hogy az említett

beszélgetésről távozóban Palkovics László arra a kérdésre válaszolva,

hogy mely intézetet szüntetnék meg, azt mondta, hogy a

Közgazdaságtudományi Kutató Intézet annyira rossz eredményességű

intézet, hogy azt meg kell szüntetni. Ezt a közlést komolyan kell

venni, ezért döntöttem úgy, hogy ezt az információt meg kell osztanom

az intézethez tartozó minden munkatársammal.



Én ezt a kijelentést abszurdnak tartom és az abban foglalt minősítést

a leghatározottabban visszautasítom. Ebben a helyzetben az Akadémia

vezetésével és az Elnökséggel együtt mindent meg fogok tenni annak

érdekében, hogy a Közgazdaságtudományi Kutató Intézet a többi

intézettel együtt továbbra is folytathassa eddigi kimagasló munkáját.”