Mészáros Lőrinc és fél Felcsút is a londoni FIFA-gálán mulatott

A futballelit még messze van Magyarországtól, de reprezentálni, felvonulni már a legmagasabb szinten tudnak a magyarok; futballvezetőink teljes természetességgel közlekednek a legnagyobb sztárok között is.

Fotó: Alexey Filippov/Sputnik

Hétfőn Londonban tartották az éves FIFA gálát, amin a Sport tudósítása szerint népes magyar küldöttség is részt vett. A küldöttség egyik fele értelemszerűen a szövetség alelnöke, Csányi Sándor holdudvarából került ki, őt családtagjai is elkísérték, az MLSZ részéről pedig kiutazott Marco Rossi szövetségi kapitány és Róth Antal utánpótlás-szakágvezető is, ők ugyanis az egy nappal korábban esedékes FIFA-konferencián is részt vehettek.



Felcsút azért kelt útnak, mert idén adták át tizedik alkalommal a legszebb gólnak járó Puskás-díjat. Természetesen nem hiányozhatott a Sport-főszerkesztő, Puskás díj-alapító, Puskás és Orbán-mindenes Szöllősi György, és valamiért hivatalosak voltak a Puskás Akadémia klub elöljárói is, dacára, hogy a klubnak a Puskás név és hagyaték elbitorlásán túl semmilyen kötődése nincs az egykori aranycsatárhoz.

A Royal Festival Hallban felvonult Mészáros Lőrinc felcsúti klubelnök és Jakab János, a klub felügyelő bizottság elnöke is, aki elég furcsa mellékállásban (?) a Budafok futballcsapatának elnöke is, de valamiért fontos volt kiutaztatni a csapat korábbi kapitányát, Spandler Csabát is, akinek emellett fontos érdeme, hogy a klub saját nevelésű játékosa.

A gálán tiszteletét tette Puskás Ferenc unokája és dédunokája is, egyedül Orbán Viktor hiányzott, aki „hagyományosan ismét meghívást kapott, de nem tudott elmenni Londonba”.

Szöllősi György utolsóként említi az egyetlen magyar vonatkozású vendéget, akinek tényleg mindenképp helye volt a meghívottak között: a német válogatott Marozsán Dzsenifert a az Év női játékosa-díjra jelölték. (Nemzeti Sport)