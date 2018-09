Az operaszerű heavy metáltól a hallucinogén elektronikáig: indul a határfeszegető zenék éves ünnepe

Vasárnap indul, és egy teljes héten át zajlik majd az idei UH Fest, a fesztivál, ami minden évben az izgalmas és nem megszokott, hol magával ragadó, hol zavarba ejtő vagy letaglózó zenék otthona.

A rengeteg külföldi fellépő között elsőre nehéz lehet eligazodni, hiszen sokan érkeznek szűk, kevesek által követett zenei színterekről, ezért minden évben az UH egyik legizgalmasabb vonása, hogy milyen remek, korábban nem ismert előadókba lehet így belefutni. Idén azért kis mankót akartunk adni a programválasztáshoz, ezért megkértük a szervezőket, hogy ajánljanak pár fellépőt, illetve röviden foglalják össze, hogy miért érdemes élőben megnézni.

Érdemes még egy pillanatra arra is kitérni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az UH megint naponta más-más helyszíneken zajlik majd, és a megszokott helyek mellett (Trafó, Toldi, Lärm), ismét beemelnek majd olyan tereket is, ahol amúgy ritkán lehet zenei élményekbe belefutni, mint például az Erőművház vagy a Láng Művelődési Központ. És akkor az ígért ajánlók:

Circle/Pharaoh Overlord

Az idei UH egyik legnagyobb dobása lehet az azonos tagokból álló, de két külön zenekar kettős koncertje. Mint a fesztivál oldalára kikerült beharangozóban elhangzik velük kapcsolatban, igazából egyáltalán nem lehet előre tudni, mi is fog majd kisülni ebből. A Circle egy 27 éve működő, 32 lemezt összehozó finn zenekar, akik valahonnan a pszichedelikus rocktól jutottak el a heavy metálig, míg a Pharaoh Overlord ugyanezen embereknek egy szintén folyamatosan alakuló pszichrock formációja.

„Kölcsönveszik egymás neveit, vagy éppen odaadják egy évre egy death metal zenekarnak, a motorikus-pszichedelikus rocktól a punkattackokon és improvizáción keresztül az operaszerű heavy metálig sokmindent játszottak, mégis teljes félreértés ironikusnak gondolni őket.”





Mhysa

„ő úgy jellemzi magár, hogy Queer Black Diva and underground popstar for the cyber resistance. szerintem ennél többet nem is akarunk róla mondani.”



Pozvakowski plays microdrone.17

„Ez is egyedülálló, mert a Pozvakowski, amelyik az egyik legjobb magyar koncertzenekar ezt a tavalyi lemezét először és utoljára fogja élőben előadni, vendégzenészekkel kiegészülve”

Nene H.

A nonprofit alapon létrejövő UH az EU Kreatív Európa programja által támogatott SHAPE-program résztvevője. Ebben 16 fesztivált és művészeti központ vesz részt Európa-szerte mindenhonnan, hogy kölcsönösen támogassák egymás rendezvényeit, és izgalmas helyi előadókat ajánljanak külföldi eseményekre. Idén ennek az együttműködésnek köszönhetően érkezik Budapestre Nene H., aki a beharangozó szerint a drone, a pszichedélia, a techno, a zaj és a közel-keleti folk elemeiből rakja össze hipnotikus tánczenéjét.

Drew McDowall

„Drew McDowall nagyon fontos alakja a moduláris-hallucinogén elektronika és a poszt-indusztriál elmúlt pár évtizedének, szokás elmondnai, hogy benne volt a Coilban a kilencvenes években, illetve azelőtt a Psychic TV-ben is, az elmúlt években szólólemezeket ad ki, méghozzá nagyon jókat.”

Ez a pár napja megjelent lemezének nyitószáma:

Carla dal Forno

„Remek énekes-dalszerző, ausztrál, de Berlinben él, balladisztikus, szállós, minimalista. Talán ő a legpopzeneibb előadónk a fesztiválon.”



Container

„Régi kedvencünk, el is hoztuk öt éve egy hétfői, nem fesztiválos kis eseményre, azóta szeretnénk más körülmények között, több embernek megmutatni. Zajtechnó, de egyedülálló nyers dinamikával, olyan mintha motorikus zajrockot hallanál kizárólag elektronikával előállítva.”

John Duncan és a Soharóza

„Itt nehéz videót találni, mert ez szintén egy teljesen egyedülálló előadás lesz, és magyar kollaboráció. John Duncan az amerikai és nemzetközi avantgárd ikonikus figurája a hetvenes évek végétől kezdve, rengeteget kollaborált, csak az elmúlt években Oren Ambarchival, Jim O’Rourke-kal, CM Von Hausswolff-val, most pedig egy magyar kísérleti kórussal, a Soharózával, illetve a kanadai James Hamilton orgonistával ad elő két gospel-ihlette művet a nyitóesténken, a Red Sky-t és a Terra Amarát.”

Die Angel

„A kultikus Pan Sonic egyik fele, de szólóban is aktív Ilpo Vaisanen (a Pan Sonic másik fele a tavaly elhunyt Mika Vainio volt) és a szólóban szintén elég ismert Schneider TM duója. Legutóbbi lemezüket amúgy Vainiónak írták, dedikálták. Mindenesetre gitárral és elektronikával fognak zúgatni, szépen, zajosan, vastagon, nagyon várjuk ezt is.”

A többi fellépő között itt lehet böngészni, minden további információ pedig szintén a fesztivál honlapján, illetve az esemény oldalán érhető el.