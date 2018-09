Biztonsági kockázatnak ítélték Svájcban Roman Abramovicsot

A svájci szövetségi rendőrség szerint Roman Abramovics pénzmosásban is érintett lehet és alvilági csoportokkal tarthat kapcsolatot, ezért letelepedési kérelme elutasítását javasolták, amit az illetékes szervek meg is tettek. Hivatalosan azért nem kaphatta meg az engedélyt, mert biztonsági kockázatnak ítélték jelenlétét Svájcban.

Az egyik legismertebb orosz oligarcha, a Chelsea tulajdonosa tagadja, hogy bármi rosszat tett volna. Az tény, hogy még sosem indult ellene eljárás sem Svájcban, sem másutt. Ügyvédje azt külön is kiemelte, hogy ügyfelét még sose gyanúsították azzal, hogy alvilági kapcsolatai lennének.

Az ügye azután került nyilvánosságra, hogy a zürichi Tamedia kiadó megszerezte a rendőrség levelét, amiben tartózkodási engedélye elutasítását javasolták. Abramovics és ügyvédei megpróbálták megakadályozni a levél közlését. A Tamedia több hónapig tartó jogi csatározás után nyert, így most lapjai beszámolhattak arról, hogy a szövetségi rendőrség közbiztonsági fenyegetésnek érzi Abramovicsot. A beszámolók szerint a rendőrség leveléből az nem derült ki, hogy ezt mire alapozva állítják.

Daniel Glasi, Abramovics ügyvédje csalódottságának adott hangot, hogy a "bizalmas információ" napvilágra kerülhetett. Az ügyvéd amúgy helyre akarta igazíttatni a levél állításait, de ez se sikerült. "A szövetségi rendőrség többszöri kérésünk ellenére se mutatott bizonyítékot hírnévrontó állításai alátámasztására" - mondta Glasi.

Abramovics amúgy az alpesi üdülőhelyen, Verbier-ben akart tartózkodási helyet bejegyezni. Abramovicsnak amúgy elkélne egy új tartózkodási hely, mert miután májusban tartózkodási vízuma lejárta miatt még csapata, a Chelsea Manchester United elleni kupadöntőjére se engedték be Nagy-Britanniába, visszavonta vízummegújítási kérelmét. Azóta izraeli állampolgárságot vett fel, amire zsidó származásúként lehetősége volt. Izraeli állampolgárként pedig vízum nélkül is beléphet Nagy-Britanniába. (Via BBC)