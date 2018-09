Negyvenezren jelentkeztek macskagondozónak Szírosz szigetén

Joan és Richard Bowell egy ideje New Yorkba szeretne költözni, ahol a férfi az ENSZ központjában dolgozhatna. Bár a lehetőség nagyon vonzó, a döntésüket nehezítette, hogy a görögországi Szírosz szigetén, ahol élnek, birtokukból az elmúlt években macskamenhely lett.

Még 2010-ben történt, hogy egy macska az egy holdas birtokukon hozta világra két kölykét, melyek közül az egyik nagyon beteg volt. Bowellék befogadták az állatokat két saját macskájuk mellé. Az anyát Borsnak, a kölkeit Aprónak és Nindzsának nevezték el. Öt macska már nem kevés, de úgy gondolták, annyit még magukkal vihetnek New Yorkba.

Csakhogy az öt macskából idővel hatvan lett, mert Bowelléknek rá kellett jönniük, hogy Görögországban nem bánnak túl jól a macskákkal. Így hát ők folyamatosan fogadták be a sziget sérült, beteg macskáit időközben Isten Apró Emberkéi névre keresztelt birtokukra.

De a New Yorkba költözés tervét sem adták fel, így hát a Facebookon meghirdették, hogy szerény fizetés és mégoly szerény szállás fejében macskagondozót keresnek. Pár éve már kerestek gondozót, akkor pár tucat jelentkezőjük volt. Most se számítottak többre ötvennél.

Hat héttel később majd negyvenezer jelentkezőnél tartanak, Joan Bowell augusztusban napi 1000-1600 emailt kapott, és a Facebookon is folyton magyaráznia kellett, hogy a hirdetés nem kamu, viszont az állás sem olyan szuper, mert a pénz kevés, a felajánlott kis ház meg túl apró ahhoz, hogy bárki magával hozhassa a családját vagy saját állatát. Arról nem beszélve, hogy az idillinek ható körülmények ellenére a munka kifejezetten kemény: fel kell takarítani a macskák ürülékét, hányását, és időről időre szívszaggató döntéseket kell hozni a beteg állatok sorsáról.

De ez se szegte kedvét a jelentkezőknek, végül 90-nél is több országból érkeztek pályázók. Voltak köztük menekültek, akik még azt a kevéske pénzt is a családjuknak akarták hazaküldeni, és voltak köztük nők, akik bántalmazó kapcsolatukból menekültek.

Bowellék végül féltucat barátjuk segítségével kezdték átböngészni a rengeteg jelentkezést, és újra és újra tisztázták, hogy a munka kemény, mert az állatok ellátásán túl még adományokat is kell majd gyűjteni. (Via The Washington Post)