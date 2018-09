Az IMF történetének legnagyobb hitelét kapja Argentína

Fotó: EITAN ABRAMOVICH/AFP

Argentína 57,1 milliárd dollár értékben kap hitelt az IMF-től,



ami a Nemzetközi Valutaalap történetének legnagyobb hitele.

Ezt Christine Lagarde, a szervezet igazgatója jelentette be New Yorkban. A hitelt három év alatt kapja meg a pénzügyi válságtól szenvedő ország. 15 milliárd dollárt már át is utalt az IMF, és szigorú feltételekhez kötötték: 2019-re például fel kell számolniuk a költségvetési hiányt.

Argentína nyáron eredetileg 50 milliárd dolláros hitelt kért, de még ezt is meg kellett emelni.

A peso idén több mint 40 százalékot veszített az értékéből a dollárral szemben a brutális mértékű infláció során. Szeptemberben már el is kezdték bevezetni a megszorításokat, többek között megszüntették a minisztériumok felét, és emelték az exportadót. (Guardian)