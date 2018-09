A MÁV rekorder bliccelője 600 bírságot gyűjtött be és 9 millió forinttal tartozik

A MÁV-Start adott ki közleményt arról, hogy rekordösszegű, mintegy 800 ezer forintos tartozást fizetett be egy utas, aki 56 alkalommal utazott korábban jegy nélkül. Adóssága a késedelmi díjakkal és adósságokkal nőtt ekkorára.

A vasúttársaság közleményében arról is írt, hogy a MÁV a 2007 és 2012 között kiszabott büntetéseket tavaly értékesítette egy követelésbehajtó cégnek. A 2013 óta keletkezett bírságok, melyek összértéke meghaladja az 5 milliárd forintot, továbbra is a MÁV-START tulajdonában vannak. A követelések összesen mintegy 90 ezer bliccelőhöz, szabályszegőhöz tartoznak, ezek közül 54 ezer adósnak csak egy tartozása van a társaság felé. Az abszolút rekorder összesen 600 bírságot gyűjtött össze az utazásai során, tartozása a 9 millió forintot is meghaladja. A magas összeggel tartózók ellen a vasúttársaság büntetőfeljelentést tesz, mivel az már csalásnak minősülhet.



A MÁV figyelmeztet arra is, hogy tartozás felhalmozásakor lehet segítséget is kérni, például részletfizetésre vagy fizetési halasztásra, ugyanakkor eltűnni nem érdemes: a fizetést megtagadók esetében azonban a bírósági végrehajtók a jövedelemből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget, míg az adósság nem rendeződik, vagy rosszabb esetben a bliccelő ingatlanjára vethetnek ki végrehajtási jogot. Olyan is előfordult már, hogy egy adós veterán autóját foglalták le a nagy összegű adósság fejében.

Kitérnek arra is, hogy a vasúttársaság fokozatosan szorítja vissza a bliccelő utasok számát. Míg 2016-ban 45 ezer, addig 2017-ben már csak 36 ezer nem fizető részére állítottak ki büntetést a jegyvizsgálók. A bliccelés különösen a budapesti elővárosi vonalakra jellemző, ezért itt gyakoribbak a fokozott ellenőrzések.