Miskolc polgármestere nyílt háborút indított a diósgyőri fociklub többségi tulajdonosa, Leisztinger Tamás ellen

Ott van az a szép, májusban avatott új stadion Diósgyőrben, sőt, még utánpótlásközpontot is avatott Orbán Viktor Miskolcon nemrég, de a csapat az elmúlt évekhez hasonlóan csapnivaló, a kiesés ellen küzd.

. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Sejthető volt, hogy emiatt vannak feszültségek Miskolcon, Kriza Ákos polgármester most nyíltan is megüzente, hogy szerinte Leisztinger Tamás többségi tulajdonos az oka a gyenge szereplésnek.

Leisztinger annyira nem akart a miskolci csapat tulajdonosa lenni, de 2010-ben megértette az idők szavát az addig a baloldallal üzletelő milliárdos. Ezt egy 2011-es interjúban azzal magyarázta, hogy

„maradjunk annyiban, hogy egy Magyarországon vállalkozásokat működtető ember esetében nem baj ha szerepet vállal olyan ügyekben, ami egyébként is fontos neki, főleg akkor nem, ha például az ország első számú politikai vezetőjének is fontos ugyanez az ügy”.

Közben arra is rá kellett jönnie, hogy az sem árt, ha a szállodái jó részéről lemond Mészáros Lőrinc javára.

Orbán Viktor miniszterelnök, Csöbör Katalin fideszes országgyûlési képviselõ, Szabó Tamás ügyvezetõ, Benczés Miklós sportigazgató és Leisztinger Tamás, a DVTK többségi tulajdonosa a DVTK labdarúgó-edzõközpontjának átadásán Miskolc Diósgyõr városrészében 2016-ban. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A diósgyőri klub működtetése brutálisan veszteséges, az üzemi eredménye így alakult az elmúlt években:

2012: -467 millió

2013: -503 millió

2014: -372 millió



2015: -148 millió

2016: -236 millió

2017: - 131 millió

A pénzégetésbe nemcsak Leisztinger lapátolja a százmilliókat, hanem az önkormányat is. A klubot működtető Kft. 51,6 százaléka Leisztingeré, az önkormányzat részéről a Miskolc Holding Zrt. szállt be. Miskolc város tavaly normál üzemmenetben 102 milliót adott a Kft.-nek, a város tulajdonában lévő holding is 22 milliót. De a korábbi veszteséget pótlása miatt rendezni kell a cég tőkehelyzetét, így a tőketartalék feltöltésére is betolt a Miskolc Holding 229 millió forintot. Leisztinger is adott a közös pénztemető tőkéjéne jakvítására a Borsodinvesten keresztül 269 millió forintot tavaly, és elengedett egy 427 milliós tagi hitelt.

A csapat viszont a beleölt százmilliók ellenére továbbra is csapnivaló.

Kriza Ákos polgármester a közleményében azt írja, hogy „az elmúlt két bajnoki idényben hajszálon múlt a csapat kiesése. A mostani bajnoki fordulókban, ha lehet, még tovább nőtt a drukkerek csalódottsága”.

Külön fáj neki, hogy eközben a disógyőri labdarúgásban állami pénzből soha nem látott infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, de már a májusi stadionavatón is tüntettek a szurkolók. Pedig az önkormányzat is bőkezű támogató. Közben hét év alatt majd 8 ezerről, kevesebb, mint a felére esett az átlag nézőszám, a játékoskeret a legolcsóbb és 12 edző forudlt meg ennyi idő alatt a kispadon.

A polgármester szerint az a probléma, hogy a klub többségi tulajdonosa, vagy az ő megbízottja dönt a fontos dolgokról. Többzsör kezdeményezett tárgyalásokat Leisztingerrel, de válaszra sem méltatták.

Ezután Kriza azzal az ajánlattal fordul Leisztingerhez, hogy a Bundesliga mintájára adjanak tulajdonrészt a szurkolóknak. Ő a maga részéről 2 százalékot átad a város meglévő tulajdonrészéből ingyen a szurkolókat képviselő egyesületnek, és ugyanezt várja el a többségi tulajdonostól. Ha ebbe belemennének Leisztingerék, akkor a tulajdonosi részesedésük a jelenlegi 51,6 százalékról 50 százalék alá esne, így nem tudnának egyedül dönteni.

Kérdés, hogy Leisztinger mennyire ragaszkodik a diósgyőri focihoz. Amikor májusban találkozott a szurkolókkal, arról számolt be nekik, hogy az elmúlt öt évben 1,8 milliárd forintot fektetett saját vagyonából a klubba, miközben a miskolci önkormányzat 800 millió forintot áldozott a csapatra. A találkozóról szóló beszámoló legmeglepőbb pontja az volt, amikor teljesen őszintén elmondta a szurkolóknak, hogy pontosan tudja, hogy becsapják:

„Ismeri a technikát, amikor egy játékos 10 ezer eurót keres papíron, de csak 2 ezret kap kézhez, a többit pedig visszaosztja az edzőnek, a menedzsernek, a sportigazgatónak. Nem álltam meg a kérdést: nem zavarja, hogy hülyének nézik? – «Ez van.» – felelte és széttárta a kezét.

Vagyis valószínűleg, sosem fogjuk megtudni, hogy mi van. Annyi azonban a nyilvánosságra tartozhat, hogy milliós nettó béreket visznek haza a focisták, és különösen a magyar játékosok vannak jól megfizetve.”

Akkor azt mondta, nem akarja eladni a részesedését, és most is a terveiről beszélt a megyei lapnak adott interjúban. Edzőt például idén semmiképpen sem rúgnak ki a Diósgyőrtől, bármi történik is.

Az nagy kérdés, hogy ha megvalósul a polgármester szándéka, és 4 százalékot kapnak a szurkolók, akkor nekik is ki kell-e majd venniük a részüket a veszteség pótlásában.