Törvényben köteleznek minden kaliforniai tőzsdei céget, hogy nőket is alkalmazzanak az igazgatóságban

A vasárnap hatályba lépett törvény értelmében minden Kalifornia államban székelő, tőzsdére vitt cég igazgatótanácsában kell lennie legalább egy nőnek 2019-től, különben a vállalatok büntetésre számíthatnak.

A törvény értelmében 2021 végére az öt igazgatóval bíró cégekben legalább két igazgatónőnek kell lennie, míg a hat vagy több igazgatóval vezetett cégekben legalább három nőnek kell pozícióit kapnia.

Mary Barra, a General Motors vezérigazgatója Fotó: MARK WILSON/AFP

AZ Egyesült Államokban ez az első ilyen jogszabály, hasonlóra eddig csak Nyugat-Európából volt példa. A jogszabály-változásról múlt hónapban döntött a kaliforniai képviselőtestület, majd Jerry Brown kormányzó is aláírta, így emelkedett jogerőre.

A PwC egy friss elemzése szerint az 500 legnagyobb amerikai vállalat többségénél van legalább egy nő az igazgatótanácsban, de csak a vállalatok negyedénél van legalább kettő.

Egy kaliforniai képviselő, Hannah-Beth Jackson is arról beszélt múlt hónapban, hogy az államban tevékenykedő cégek negyedénél még mindig nincs nő az igazgatótanácsban, hiába mutatta már ki számos kutatás, hogy a női tagokkal is vezetett cégek jóval hatékonyabbak és több pénzt is keresnek. És a nők nemcsak a lakosság 50 százalékát teszik ki, de a vásárlásokkal kapcsolatos döntések 70 százalékát is ők hozzák az országban, ezért meglátásaik és tapasztalataik döntőek lehetnek a vállalati kultúra formálása, illetve egy cég cselekedete és profitabilitás szempontjából.

A női kvóták kérdését régi vita övezi az Egyesült Államokban is: a lépés támogatói szerint a törvényváltozás komoly lökést jelenthet a nemek közötti fizetési különbségek csökkentése között, míg a kritikusok szerint egy ilyen kvóta a kevésbé képzett nőket hozhatja helyzetbe férfikollégiákkal szemben. Ugyanakkor azt is látni, hogy ha nincs kvóta, a vállalatoknál nagyon lassan halad előre a nők beemelése a vezetői pozíciókba. (CNN)