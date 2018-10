A Magyar Időkben kijött az újabb Nemzeti Konzultáció előzetese

A kormányközeli Magyar Idők még kormányközelibb forrásból újabb részleteket tudott meg a kormány októberben induló Nemzeti Konzultációjáról. A lap szerint a közvélemény is hamarosan megismerheti a kérdéseket, amelyekről nem más, mint maga Orbán Viktor döntött.

A gyermekvállalás ösztönzését célzó lépések között az is felvetődött, hogy a háromgyermekes nők életük végéig mentesek legyenek a személyijövedelemadó-fizetés alól. Valamint a férfiak szerepét is vizsgálni fogják. Persze mindehhez a konzultálóknak is jól kell válaszolniuk.

Egyelőre a népességcsökkenés elleni harc úgy áll, hogy hiába Orbán tavaly bejelentett akcióterve, a babáknak most nincs kedvük megszületni, az újszülöttek száma másfél éve ismét csökken.