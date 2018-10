Ezernél is több halálos áldozata van az indonéziai cunaminak

Az indonéz katasztrófavédelem adatai szerint 1234-re nőtt az indonéziai Celebesz szigetét múlt pénteken megrázó, 7,5-ös erősségű földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak a száma. Kedden a hatóságok még 844 ember halálát tudták hivatalosan megerősíteni.

A katonák tömegsírokba temetik a katasztrófa áldozatait. Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A természeti katasztrófának ezen felül legalább 799 sérültje van és 99 embert eltűntnek nyilvánítottak. Ugyanakkor attól tartanak, hogy sokan ragadhattak a törmelék alatt.



A legtöbben a 380 ezer lakosú Paluban haltak meg. Több ottani szállodában emberek tucatjai vannak még a romok alatt, és számos környékbeli falu közúton továbbra is megközelíthetetlen. A túlélőknek pedig az összeomlott közszolgáltatások okoznak komoly gondokat, víz és áram is alig van. Az épségben maradt üzleteket pedig felfegyverzett rendőrök őrzik, mert sok helyi be szeretne jutni. A rendőrök könnygázgránáttal szorították vissza őket. (BBC/MTI)