Sallai szerint Szél Bernadett csak ugródeszkának használta az LMP-t

Az LMP egyik zárt Facebook-csoportjában értékelte Szél Bernadett távozását Sallai Róbert Benedek, aki nemrég még fegyelmi eljárást akart indítani a volt társelnök ellen, amiért nyíltan beszélt arról, hogy megszavazná a Sargentini-jelentést.

A hvg.hu szerint Sallai most azt írta Szél kilépéséről, hogy „a közösség iránti alázat nélkül, szerénység nélkül, az ügy iránti elkötelezettség nélkül idő kérdése volt, mikor lép tovább, hiszen világossá vált már 2017-ben: ő többet szeretne, sokkal többet, mint amire termett”. Szerinte a volt társelnök csak ugródeszkának akarta használni a pártot.

Sallai Róbert Benedek Fotó: Nagy Lajos

Felhozta azt is, hogy Szél Bernadettnek vissza kellene adnia a parlamenti mandátumát: „Tudatosan építette a személyét, az LMP százmilliókat költött arra, hogy egyszemélyi pártot csináljunk az LMP-ből, és most legismertebb politikusként távozik. Jó ideje rombolt, pusztított, és most a romhalmazból, ami munkája kapcsán keletkezett – elegánsan távozik. Semmiből jött, őt az LMP tette azzá, ami, és nem maradt benne semmi lojalitás, hála. Sem tisztesség, hiszen viszi mandátumát, míg 2013-ban szigorú véleménnyel volt a frakcióból távozó politikusokról, már másként látja a kérdést.”



Ugyanakkor az LMP túlélési esélyeivel kapcsolatban sem túl optimista: