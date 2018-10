A Nemzetközi Bíróság arra szólította fel Amerikát, hogy oldja fel az Iránt sújtó szankciók egy részét

Nem érinthetik a humanitárius segélyezést és a polgári repülésbiztonságot az Iránnal szembeni amerikai szankciók. Így döntött a hágai Nemzetközi Bíróság.

A törvényszék ezért felszólította az Egyesült Államokat, hogy függessze fel az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek, gyógyszerek és orvosi eszközök, valamint a polgári légiközlekedés biztonságát szavatolni hivatott felszerelések iráni exportját érintő büntetőintézkedéseket.

Az Egyesült Államok - miután Donald Trump egyoldalúan felmondta az Iránnal kötött atomalkut - augusztusban vezetett be újra szankciókat, melyek célja az iráni kereskedelem és pénzforgalom korlátozása. Ezek hatására az iráni riál árfolyama már esett is. Novemberben jöhet a szankciók második köre Irán olajipara ellen. Közben az atomalku többi aláírója, így az EU is azon dolgozik, hogy a dollárban folyó kereskedelmet egy cseremechanizmussal váltsa fel, hogy az európai cégek az amerikai szankciók fenyegetése nélkül folytathassák a kereskedelmet Iránnal. (Reuters/MTI)