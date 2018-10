Hiába menekítette Angliába a mocskos pénzt, bukhatja luxusingatlanjait a korrupt bankár felesége

Februárban lépett életbe az az új rendelet, amely a Nagy-Britanniába menekíttett illetve ott tisztára mosott, feltehetően bűncselekményből származó pénzek felderítését segíti. A brit kormány ezzel próbál tenni valamit az Angliába települő illetve pénzeiket ott mozgató, jellemzően a fejlődő országokból érkező oligarchák ellen. Az UWO (unexplained wealth order) a magyarázat nélküli vagyonok kivizsgálását teszi lehetővé: olyan luxusingatlanok, ékszerek, kocsik, készpénz eredetét, amelyek feltehetően korrupcióból vagy más bűncselekményből származnak. A külföldről érkező milliárdok legalább két évtizede áramlanak ellenőrizetlenül az országba, amelyre afféle adóparadicsomként tekintenek a korrupciós csúcsbűnözők.

Ezt a gyakorlatot – hogy demokratikus államok ellenőrzés nélkül engedik be, illetve pénzügyi központjaikban, elsősorban a londoni Cityben forgatják a szerencsétlenebb sorsú országokból kilopott mocskos pénzeket – egyre hevesebben bírálják a fejlett világban, és Nagy-Britannia most először tenni próbál ellene. Az UWO-nak köszönhetően elszámoltathatóvá válnak azok, akik látszólag megmagyarázhatatlan módon jutottak 50 ezer font feletti vagyonhoz. A rendelet alkalmazható az Európai Gazdasági Térségen kívülről érkező politikusokra és hivatalnokokra is, illetve a velük kapcsolatban álló, úgynevezett politikai kitettségű személyekre is.

Hajiyevának legalább két ingatlana van Nagy-Britanniában, de nem tudni, pontosan hol. Fotó: REINHARD KAUFHOLD/dpa Picture-Alliance/AFP

Az első nagy bukta már a kapuban is van: egy meg nem nevezett, de azeri lapok által egyértelműen beazonosított nő, Zamira Hajiyeva irigylésre méltó vagyonának eredetét kezdte feszegetni a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAC). A nő a Daily Mail cikke elképesztő körülmények között él 8 milliárd forintot érő birtokán, rendszeresen utazik magánrepülőgépen, és legalább egy lakása van Londonban is, ami közel 3 milliárd forintot ér. 2010 és 2016 között majdnem hatmilliárd forintot költött luxustermékekre csak a Harrod’s áruházban, ezekért 35 különböző hitelkártyával fizetett, melyeket az a bank bocsátott ki, melyet történetesen a férje vezetett, és ez a bank az azeri nemzeti bank volt.

A NAC gyanúja természetesen nem alaptalan: a nő férjét, Jahangir Hajiyevet 2016-ban 15 éves börtönbüntetésre ítélték sikkasztásért. Ezen felül kötelezték arra, hogy 11 milliárd forintnyi összeget térítsen meg a banknak. Hajiiyev 2001 és 2015 között vezette a nemzeti bankot, fizetése havi 8-20 millió forint között volt, valahogy mégis sikerült felhalmoznia körülbelül 20 milliárd forintnyi vagyont. Azerbajdzsán hatóságai nyomozást indítottak ellene, és kiderült, az évek során 45 milliárd forintnak megfelelő összeget utalt át a családtagjai és barátai számára nyitott hamis bankszámlákon. Arra is fény derült, hogy prominens üzletemberek számára nyújtott fedezet nélküli kölcsönöket, köztük Nizami Piriyevnek, Azerbajdzsán egyik legismertebb oligarchájának, aki a világ egyik legnagyobb metanolgyára, az AZMECO elnöke volt. Piriyjev egyébként legalább olyan jó kapcsolatot ápolt Tony Blairrel, mint gyanús, sötét ügyekhez köthető iráni és afganisztáni üzletemberekkel. Hajiyev letartóztatása után kiderült, a nemzeti bankban 2 billiós hiányt hagyott maga után.

Feltehetően zűrös ügyeivel állt összefüggésben az is, hogy feleségét 2005-ben elrabolták.

Akkoriban éppen az okozott komoly feszültséget Azerbajdzsánban, hogy meggyilkoltak egy neves oknyomozó újságírót, Elmar Huseinovot. Az ügyben széles körű nyomozás indult, és kiderült, hogy az azokban az időkben túl gyakorivá váló emberrablások és gyilkosságok összefüggésbe hozhatók a belügyminisztérium bűnüldözési részlegének vezető nyomozójával, Haji Mammadovval. A férfi a rendőrségen belül szervezett bűnbandát, ők feleltek a az azerbajdzsáni futballszövetség alelnökének haláláért, és ők ölték meg az ügyészség egyik vezetőjét is. Mammadovot és 11 társát azután tartóztatták le, hogy elrabolták Zamira Hajiyevát. A nyomozóból bűnözővé vált férfi azt mondta, kényszerítették, hogy elrabolja a nőt, de hogy a megbízó ki volt, nem tudja, csak azt, hogy az egész csak pénzről szólt.

A londoni Harrod's áruház egyiptomi terme. Fotó: Targeman/Wikipedia

Férje 2015-ös letartóztatása után Zamira Hajiyeva, akit szintén ki akart hallgatni a rendőrség, elhagyta az országot, és Nagy-Britanniába költözött, ahol addig is szívesen költötte a lopott pénzt. A bankvezér letartóztatása nem különösebben érintette az anyagi helyzetét, a mocskos pénzt ugyanis gondosan átmosták, és beforgatták például a már fentebb említett ingatlanokba. A nőt az UWO hatályba lépése után az elsők között vették elő, két ügyben is vizsgálatot indítottak ellene. Az egyik nyomozás tárgya egy 2009-ben vásárolt, 4,2 milliárd forintot érő ingatlan, amelyet egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore-cég vásárolt meg. A nő szerette volna, ha a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra személyazonosságát, sem azt, hogy melyik országból érkezett, de ezt elutasították.

Az eljáró bíró úgy vélte, nagyon is közérdekű, hogy kiderüljön a Hajiyevék kiléte, ahogy az is, hogy melyik ország nemzeti bankjából loptak el milliárdokat.

Az NCA igazgatója, Donald Toon nagyon örült a bíró döntésének, és azt mondta, hamarosan még több olyan személyt állítanak bíróság elé, aki gyanús módon halmozta fel vagyonát. Ha a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség sikerrel jár, Hajiyevától egyszerűen elvehetik értékes ingatlanait.