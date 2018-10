Végleg bezárt a roma önkormányzat szakgimnáziuma

Nem is indult el a tanév szeptemberben a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (FRNÖ) által fenntartott iskolában - írja a 24.hu. Az Európai Üzleti Polytechnikum Szakképző Iskola, vagy más néven Európai Roma Szakgimnázium megszűnése nem teljesen váratlan, az intézmény ugyanis jelentős tartozásokat halmozott fel egyebek mellet a Fővárosi Önkormányzat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és saját tanárai felé is. Az iskola gazdálkodása ügyében három évvel ezelőtt költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást a NAV, ahol a lap megkeresésére csak annyit mondtak, a nyomozás jelenleg is zajlik.

A 24.hu megkereste az iskola volt igazgatóját, aki elsősorban a jelentkező diákok folyamatosan csökkenő számával magyarázta az iskola megszűnését. A korábban ügyvédként dolgozó Purebl Balázs a bezárás okai közt említette azt is, hogy a Magyar Államkincstár eltérő jogértelmezése miatt 2018 januárja óta nem kapta meg az iskola a diákok után járó állami normatívát. Azóta az iskola teljes személyzete – beleértve a tanárokat, az igazgatót és a portást is – nem kapott fizetést.

Purebl, és később Csóka János, az FRNÖ elnöke is elismerte a 24.hu-nak, hogy több tízmillió forintos adósságállománya van az iskolának. A korábban az iskolában dolgozó tanárok közül többen is azt mondták, épp hogy akkor kezdődtek a fizetési gondok, amikor Pureblt igazgatónak nevezték ki. Van köztük olyan, akinek milliós összeggel tartoznak.