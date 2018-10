Trump nagy győzelme: megszavazták a főbírójelöltjét, a szexuális zaklatási vádak ellenére

A szenátus megszavazta Brett Kavanaugh kinevezését az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságába. A szavazás eredménye 50-48 lett, a republikánusok mellette, a demokraták ellene szavaztak.

Tüntetők a kongresszus épülete előtt Fotó: JOSE LUIS MAGANA/AFP

Kavanaugh jelölését a demokraták már a kezdetektől ellenezték szerintük túl konzervatív nézetei miatt, de az egész vita új szintre lépett, amikor egymás után három nő vádolta meg névvel, eskü alatt azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, illetve részt vett csoportos nemi erőszak előkészítésében. Az ügyben az FBI is lefolytatott egy nagyon furcsa, nagyon korlátozott vizsgálatot, ami több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt.

De sokan úgy érveltek, és nem csak a demokraták, hogy Kavanaugh a zaklatási vádaktól függetlenül is alkalmatlanná vált erre a nagyon fontos szerepre. A meghallgatásai során ugyanis olyan fékevesztetten támadott mindenkit, aki szembe helyezkedett vele, és olyan nyilvánvalóan állt be a republikánusok mellé és esett neki a demokratáknak, hogy ez kétségeket ébresztett, be tudja-e tölteni elvileg pártokon felül álló hivatalát.

Kavanaugh a szenátusi bizottság előtt válaszol az őt ért vádakra Fotó: ANDREW HARNIK, WIN MCNAMEE, GABRIELLA DEMCZUK/AFP

Magyarországról nézve meglepőnek tűnhet, de Kavanaugh meghallgatása és megválasztása hihetetlen politikai drámává alakult, talán az elnökválasztás óta nem volt ilyen hisztérikus a hangulat.

Ennek csak az egyik oka, hogy

a tét hatalmas:

a Legfelsőbb Bíróság kilenc tagját élethosszig választják, és az övék a végső szó az amerikai jogrendszerben. Mivel Kavanaugh csak 53 éves, ezért akár még évtizedekig lehet döntő szava olyan alapvető kérdésekben, amelyek meghatározzák az amerikai politikát, illetve 325 millió állampolgár életét. Ilyen forró téma lehet a közeljövőben az azonos neműek házassága, a kampányfinanszírozás szabályozása vagy az abortusz.

Minden elnök hajlott arra, hogy olyan főbírót jelöljön, aki közelebb áll a saját értékrendjéhez. Trump sem kivétel, csak az ő értékrendje szélsőségesebb, mint az elődjeié, és a jelöltjei is azok. Neil Gorsuch után Kavanaugh a második Trump-jelölt a Legfelsőbb Bíróságban, és ennek a két ultrakonzervatív bírónak a hatását még akkor is a bőrén érezheti mindenki, ha Trumpnak már semmi köze nem lesz a politikához. Ezek a kinevezések Trump legmaradandóbb tettei közé tartoznak.

Másrészt Kavanaugh meghallgatásait sokan látták úgy, hogy

ez Trump hatalmának tesztje:

sikerül-e átverni a jelöltjét a törvényhozáson úgy, hogy több nő vádolja szexuális zaklatással? Ráadásul úgy, hogy magát Trumpot is többen vádolják hasonlóval? A siker azt is jelenti, hogy hiába a metoo mozgalom lendülete, önmagában néhány hihető, névvel vállalt, de nem bizonyítható szexuális zaklatási vád nem elég ahhoz, hogy meggátolja a legmagasabb pozíciók elnyerését.

A szexuális erőszak túlélői is szavaznak a novemberi félidős választásokon - figyelmeztet egy plakát Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

A szavazáson egy-egy renitenstől eltekintve mindenki pártállás szerint szavazott, ami egyben azt is jelenti, hogy a Republikánus Párt, amelynek számos tagja más hangsúlyos ügyekben sokszor kritizálja az elnököt, most egységesen felsorakozott Trump mögött, aki ezzel erőt tudott mutatni a szavazói előtt és Washingtonban is.

Nagy nap ez a mai Donald Trumpnak.