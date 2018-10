A katonai hírszerzés ügynökeinek lebukása az orosz állam rohadásának a tünete

A világ legidiótább lebukását sikerült összehoznia az elmúlt napokban az orosz katonai hírszerzésnek. A holland hírszerzés a múlt héten leplezett le négy, az országban hivatalos, diplomácia fedésben dolgozó orosz katonai hírszerzőt. A lebukottak adatait a Bellingcat és az orosz The Insider vetette össze az orosz közlekedésrendészet adatbázisaival. Így bukkantak rá arra a furcsa jelenségre, hogy 305 magánszemély is a Komszomolszkij Proszpekt 20 címre jelentette be autóját. Ez a GRU hackeregységének, a 26165-ös egységnek a főhadiszállása.

Alexander Gabuev a Carnegie Moscow Center Ázsia-Csendes-óceáni Programja Oroszország-szakértője szerint ez az orosz állam eróziójának és az orosz bürokráciát velejéig átitató korrupciónak a jele. Mint írta, az orosz közlekedésrendészet hírhedten korrupt, így abban semmi meglepő nincs, hogy a két újság könnyedén hozzáférhetett a nyilvántartásaikhoz, amiket a fekete piacon is árulnak.

De ez csak részben magyarázat a történtekre. A kérdésre, hogy miért regisztrálják magántulajdonú autóikat a GRU címére a hírszerzés ügynökei, Gabuev szerint az a választ, hogy a GRU címére regisztrált autók egy különleges listára kerülnek: ezeket nem állíthatják meg a rendőrök, így pl. a gyorshajtást, ittas vezetést sem lehet számon kérni a sofőrökön. És még csak súlyadót sem kell fizetniük a járműveik után.

Vagyis Gabuev szerint a modern orosz történelem legnagyobb kémlebukása "a szovjet időkben mélyen gyökerező, tönkretett értékrend, a hírhedt inkompetencia és a banális korrupció" eredménye. "VÉGE, vagy ahogy oroszul mondjuk конец" - írta.

Az orosz állam rohadása amúgy nem új elmélet, Lilia Shevtsova már szeptember végén, még a tömeges lebukás előtt arról írt, hogy az idei nyár oroszországi fejleményei a nyugdíjkorhatár-emeléstől a Szojuz űrhajón keletkezett lyukkal kapcsolatos hivatalos hazudozásig az inkompetencia, illetve a kizárólag saját bőrük mentésén dolgozó bürokraták műve, ezért Oroszország összeomlása elkerülhetetlen.