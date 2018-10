Az eltűnt Interpol-főnök utoljára egy kés-emojit küldött a nejének

Az Interpol szeptember 25-én eltűnt elnöke, Meng Hung-vej neje, Grace nem merte az arcát mutatni vasárnapi sajtótájékoztatóján. Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Eltűnése előtt utoljára egy 🔪-t küldött sms-ben nejének Meng Hung-vej (Meng Hongwei), az Interpol kínai elnöke. Grace Meng, aki sajtótájékoztatóján félelmében csak háttal, arcát nem mutatva mert csak megjelenni, a világ kormányaitól kért sürgős beavatkozást, mert attól tart, hogy férje élete is veszélyben lehet.

Grace Meng vasárnap Lyonban tartott sajtótájékoztatót. 2016 óta élt itt férjével, azóta, hogy Menget megválasztották az Interpol elnökének. Mengnek szeptember 25-én veszett nyoma, amikor Lyonból Kínába utazott.

Az Interpol főtitkára, Jürgen Stock szerint a szervezet "felvilágosítást" kért a kínai hatóságoktól Meng hollétét illetően. Meng, aki a kínai kormányban is miniszterhelyettesi posztot tölt be a közbiztonsági tárcánál, valószínűleg a Hszi Csin-ping elnök korrupcióellenesnek mondott kampányának eshetett áldozatául. A kampányban részben valóban korrupt, adócsaló politkusok és hírességek, de egyben Hszi riválisaival szemben is fellépnek. Az akció "Rókavadászat Művelet" néven futó külföldi szála pedig felveti a gyanút, hogy a kínai rendfenntartók engedély és egyeztetés nélkül hajtanak végre akciókat más országok területén is, írja az AFP.

Grace Meng szerint férje eltűnése előtt előbb azt írta neki, hogy "várj a hívásomra", majd elküldte a 🔪 emojit, ami Grace Meng szerint vészjelzés volt. "Nem tudom, hogy mi történt vele. A kínai korrupcióellenes hatóság vasárnap azt közölte, hogy nyomozást folytatnak Meng ellen. Az Interpol később bejelentette, hogy Meng lemondott posztjáról, a helyét a dél-koreai Kim Dzsongjang veszi át ideiglenesen, mígnem november 18-21-én, az Interpol dubaji kongresszusán meg nem választják végleges utódját.

A francia hatóságok ugyanakkor nem értesültek róla, hogy Meng ellen eljárás lenne.