Az ausztrál kormányt nem érdekli az ENSZ-jelentés, kitartanak a szénalapú energiatermelés mellett

Hétfőn jelent meg az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének (IPCC) jelentése, amely minden eddiginél fenyegetőbb képet festett: ha nem sikerül nagyon rövid időn belül leállnia az embereknek a szénalapú energiahordozók használatáról, különben belátható időn belül, 2040-re katasztrofális következményekkel kell számolnunk.

Az IPCC már jelentésében felvetette, hogy egy ekkora horderejű váltáshoz nem is feltétlen a technológiai tudás hiányzik, hanem a politikai akarat. Hamar kiderült élesben is, hogy mire gondolhattak: az ausztrál kormány szinte azonnal elutasította a jelentésben foglaltakat.

Scott Morrison miniszterelnök, és helyettese, Michael McCormack Fotó: SAEED KHAN/AFP

Az ország miniszterelnök-helyettese, Michael McCormack sietett bejelenteni, hogy Ausztráliának teljes mértékben folytatnia kell a széntartalékok feltárását és használatát, és elmondta, hogy a kormánynak nem kéne változtatnia a politikáján, csak azért, mert valaki azt sugallja, hogy 'valamiféle jelentés' alapján kéne tennünk a dolgukat. Kitért arra is, hogy ők csak kis szereplők, és sokkal jelentősebb kibocsátóországok is vannak a világban.

Az ellenzéki vezető, Bill Shorten sem állt ki a szén teljes kivezetése mellett, csak a több megújuló energiaforrás szükségességét hangsúlyozta.

Az országban a korábbi miniszterelnök, Malcolm Turnbull vetette el a károsanyag-kibocsátás korlátozásáról szóló határozatot, azóta pedig Ausztráliának nincs érvényes közpolitikai célkitűzése a témával kapcsolatban.

A miniszterelnök, Scott Morrison szerint Ausztrália be fogja tartani a párizsi klímaegyezményben vállalt károsanyag-kibocsátási mértéket, és 2030-ra a 2005-ös szint alá mennek 26-27 százaléknyival. Ugyanakkor az ausztrál környezetvédelmi hatóság számításai szerint egyenesen növekedett azóta a kibocsátás mértéke.

Még csak azt sem lehetne mondani, hogy az ausztrál kormány azért nem venné egyáltalán komolyan az IPCC jelentését, mert őket kevéssé érintik a klímaváltozás következményei: a hétfői jelentés szerint például ha nem sikerül 2 Celsius-fok alatt tartani a felmelegedés mértékét, akkor az ország közelében fekvő korallzátonyok teljesen elpusztulhatnak, nagyon komoly ökológiai katasztrófát előidézve így.

McCormack mindenesetre hétfőn arról beszélt a helyi sajtónak, hogy a szánbányászat rendkívül fontos, mert ez biztosítja az ország elektromosságtermelésének 60 százalékát, 50 ezer munkahelyért felelős és ez volt az ország legjelentősebb exportcikke. A miniszterelnök-helyettes kitért arra is, hogy azért megérti az IPCC jelentésében megfogalmazott aggodalmakat, és tény, hogy nem olvasta még a dokumentumot. Ezért majd mindenképp meg fogja fontolni, ami benne áll, de attól még tény marad, hogy a szénbányászat, illetve a szénerőművek jelentős szerepet töltenek be az ország energiamixében, és ez így is marad. Kitért arra is, hogy nem látott még semmit, ami helyettesíthetné a szenet a közeljövőben.

A környezetvédelmi miniszter, Melissa Price szerint az IPCC jelentés tájékoztató jelleggel készült a döntéshozók számára, és nem lépéseket ír elő. Szerinte az ország teljesíteni fogja a 2020-ra vállalt célkitűzéseit. A miniszter elismerte, hogy valóban kicsit megnőtt az ország károsanyag-kibocsátása, de szerinte erről a folyékony földgáz-termelés tehet. És nem értett egyet azokkal a tudósokkal, akik szerint Ausztrália nem tudja tartani a céljait. Szerinte ez az ő véleményük, de ő nagyon magabiztos azzal kapcsolatban, hogy az ország a megfelelő pályán van.

Price emellett arról is beszélt, hogy felelőtlenség lenne a szén 2050-re történő teljes kivezetése mellett elkötelezniük magukat, hiszen tiszta széntechnológiák lehetnek elérhetőek már akkor. (Guardian)