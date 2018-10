Szabotázs miatt robbanhatott fel az ukrajnai fegyverraktár, tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát

Felrobbant, majd lángra kapott egy nagy lőszerraktár keddre virradóra Ukrajna északi részén, a Csernyihiv megyében lévő Icsnya településnél; másfél év leforgása alatt ez már a harmadik ilyen eset Ukrajnában. Füstmérgezés gyanújával közel 60 ember fordult orvoshoz.

A lőszeraktárak a műszaki kiszolgáló létesítményekkel együtt 682 hektáron terülnek el, csaknem 88 ezer tonna különféle lőszert tárolnak ott, lőfegyverhez szükséges muníciótól kezdve mindenfajta rakétákig.

Az első detonációk helyi idő szerint hajnali fél négy tájban történtek. A településen a környékbeli házak ablakai betörtek, a csillárok kilengtek a detonációk következtében. A lőszerraktárban a robbanások után hatalmas tűz ütött ki, a láng- és füstoszlopok kilométerekre ellátszanak. Az ukrán hadsereg vezérkarának tájékoztatása szerint másodpercenként két-három robbanás történik.

Ukrán hatósági tájékoztatások szerint négy robbanás indította be a robbanássorozatot, és az eddigi jelek arra utalnak, hogy szabotázs történt.

Fotó: VLAD MUSIIENKO/AFP

A településen pánik tört ki, volt, aki gyalog menekült a városból. Közben a hatóságok rövid időn belül megkezdték a környéken lakók kimenekítését buszokkal, körülbelül három óra alatt 3-5 kilométeres körzetből több mint 10 ezer embert evakuáltak. A lőszerraktár 16 kilométeres körzetéből, mintegy 30 településről összesen csaknem 20 ezer embert terveznek ideiglenesen kiköltöztetni. A környékbeli utakat és vasútvonalakat lezárták, légtérzárlatot rendeltek el. A hatóságok Csernyihiv terület egészén korlátozó intézkedéseket rendeltek el, így a terület határvidékén is, amely Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos.

Petro Porosenko ukrán elnök összehívta az erőszakszervezetek vezetőit, és arra utasította a kormányt, hogy nyújtson segítséget a kiköltöztetett környékbeli lakosoknak. Volodimir Hrojszman miniszterelnök a helyszínre utazott.

Hírügynökségek emlékeztetnek arra, hogy a közelmúltban többször pusztított tűzvész ukrajnai lőszerraktárakban. Tavaly márciusban a harkivi Balaklija melletti lőszerraktárak égtek le. Egy ember meghalt, öten megsérültek. Az ott tárolt muníció hetven százaléka megsemmisült, mintegy húszezer embert telepítettek ki a környékről. Jurij Lucenko főügyész akkoriban bejelentette, a vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy diverzáns akció történt, Oroszország területéről érkezett pilóta nélküli repülőgép dobott le a raktár területére úgynevezett termobarikus, vagyis a célpont köré gyúlékony folyadékot fecskendező robbanóeszközöket.

Az idén májusban ugyanott történt még egy incidens: lángra kapott a száraz fű a raktárokhoz tartozó területen, ott, ahol a tűzvészben fel nem robbant lőszerek hatástalanítása folyt. A hivatalos magyarázat szerint egy katonai jármű hajtott rá véletlenül egy fel nem robbant lövedékre, és ez okozott tüzet, illetve további lőszerrobbanásokat.

Tavaly szeptemberben a Kijevtől mintegy 240 kilométerre délnyugatra fekvő, Vinnicja megyei Kalinyivka településénél lévő lőszerraktárban történt nagy erejű robbanás, majd hatalmas tűz ütött ki. Ketten megsérültek. A környékbeli falvakból 30 ezer embert evakuáltak. A raktárakban Szmercs, Uragan és Grad típusú rakéta-sorozatvetőkhöz használt rakétákat is tárolták. A muníció harmada semmisült meg. Az ukrán katonai ügyészség akkor is diverziónak minősítette az esetet. Jurij Birjukov, az ukrán államfő tanácsadója azt állította, hogy ezt a diverzánsakcióit is drón segítségével hajtották végre.

Az UNIAN hírügynökség megszólaltatott kedden egy, katonai kérdésekre szakosodott újságírót, Jurij Butuszovot, akik azon a véleményen vagy az icsnyai eset is orosz diverzánsakció lehetett. Szerinte Oroszország központi utasításra semmisíti meg Ukrajna lőszertartalékát. Felhívta a figyelmet arra, már tavaly szeptemberben, a kalinyivkai tűzvész után arra figyelmeztetett, hogy az orosz határhoz legközelebbi incsnyai raktárak is veszélyben vannak. (MTI, BBC)