Budapesten lép fel Giorgio Moroder

2019 május 15-én a Papp László Sportarénában koncertezik Giorgio Moroder olasz, illetve hát dél-tiroli produceristen, az elmúlt 40 év tánczenéjének egyik legfontosabb alakja.



Fotó: Laboratorio Studio srl

A 15 várost érintő európai turnénak „A Celebration of the 80’s” a címe, ami meglehetősen szerencsétlen választás annak fényében, hogy Moroder a legnagyobbakat az 1970-es évek második felében dobta, amikor teljesen megújította a diszkókultúrát. Leghíresebb műve, a Donna Summer által előadott I Feel Love is 1977-ben készült.



Ugyanakkor kétségtelen, hogy Moroder az 1980-as években is nagyon sikeres volt, még ha kicsit kevésbé forradalmi is. Bonnie Tylertől David Bowie-ig sokakkal dolgozott együtt. És az is biztos, hogy az 1980-as évekre emlékezve több jegyet lehet eladni, mint az azt megelőző évtizeddel.

Moroder hosszabb pihenő után 2012-ben tért vissza a zeneiparba, és olyan híres rajongóinak segített be, mint a Daft Punk vagy Lady Gaga. Ciki nem került ki a kezei közül, de ezeket a csúcsokat azért nem közelítette meg: