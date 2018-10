Mindjárt nagyon erős hurrikán kapja el Floridát

4-es kategóriájú, különösen veszélyes hurrikánná erősődött a Florida partjai felé tartó Michael hurrikán. Ha a helyi idő szerint szerda délutánra várt partraszállásáig nem gyengül, ez lehet az idei év legerősebb vihara Amerikában.

A vihart várók a flordiai Panama City Beach-en, október 9-én Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Michael nem Florida hurrikánok által gyakrabban telibe talált déli része, hanem az állam északnyugati partvidéke felé halad, ahol 1950 óta összesen csak 3 ilyen erejű hurrikán pusztított. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy arrafelé minden bizonnyal kevésbé vannak felkészülve egy ekkora viharra.



A helyi meteorológiai szolgálat szerint Michael hatalmas hullámokat, 40 centi esőt és akár 200 kilométer/órás széllökéseket is hozhat. A tengerparthoz közeli részeken 3-4 méteres hullámokra számítanak, ami azt jelenti, hogy sok helyen a víz a házak tetejét is elérheti. A szárazföld fölé érve a hurrikán minden bizonnyal gyengülni fog, de így is komoly veszélyt jelent a szomszédos államok, Alabama és Georgia egy részére.

Rick Scott, Florida kormányzója valódi szörnynek nevezte a vihart, és a legveszélyeztetettebb területeken lakó 370 000 embert arra kérte, hogy sürgősen vonuljanak vissza valami biztonságosabb helyre. Michael egyébként a jelenlegi állás szerint 8,5 millió embert veszélyeztet valamilyen szinten. (CNN, BBC)