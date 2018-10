Nadal is segített eltakarítani a romokat Mallorcán

A spanyol teniszklasszis, Rafael Nadal is megfogta a munka végét, miután otthonában, Mallorcán özönvízszerű áradás pusztított. Nadal a szigeten lévő sportközpontját, illetve a teniszakadémiája szobáit is felajánlotta azoknak, akiknek nincs hova menniük, de a videó tanúsága szerint maga is seprűt ragadott.

Eddig kilenc halálos áldozatról és több eltűntről lehet tudni Mallorcán, ahol a hirtelen jött heves esőzések okoztak erős áradásokat szerdára virradóra. A felhőszakadás a sziget keleti részét, elsősorban Sant Llorenc des Cardassar települést érintette, az áldozatok közül négyen ennek a falunak a lakói voltak. Nadal is itt segített.

Mateu Puigrós polgármester azt mondta: kedden késő délután kezdett zuhogni, és akkor még senki sem gondolta, hogy ilyen komoly áradásokat okozhat. (Marca)