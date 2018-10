Rosszabb lett a parkolási helyzet Ferihegyen

Nehezen tud lépést tartani a budapesti repülőtér infrastruktúrája a folyamatosan növekvő forgalommal, az utóbbi által igényelt folyamatos fejlesztések és építkezések pedig tovább bonyolítják a helyzetet. A Magyar Idők szerint Ferihegy forgalma 2018 első 9 hónapjában 11,3 millió utas volt, ami 14,5 százalékkal magasabb, mint 2017 hasonló időszakáé.



Most a Ferihegy 2 terminál épületével szemben található népszerű parkolón a sor, ahol hamarosan elkezdik egy hatszintes parkolóépület építését, ami a tervek szerint 2020 közepére készül el.

Ennek előkészíteként már október 1-től csak a kivitelező járművei hajthatnak be az egykori parkoló területére. Személygépkocsival csak az indulási/érkezési szintekhez vezető szervízúttól jobbra található, eddig Holiday Plus-nak nevezett parkoló marad. Illetve néhány percre ingyen, vagy iszonyatosan drágán hosszabb időre továbbra is fel lehet hajtani a terminál bejáratához közeli előtérbe is, amit a taxik is használni szoktak.