Az amerikai titkosszolgálatok tudták, hogy Szaúd-Arábia el akarja fogni Hasogdzsit

Dzsamál Hasogdzsi (sötét zakóban) belép a szaúdi konzulátus épületébe. Ez az utolsó felvétel az eltűnt újságíróról. Fotó: AP

Az amerikai titkosszolgálatok lehallgatott beszélgetésekből tudták, hogy Szaúd-Arábia tényleges ura, Mohamed bin Szalman koronaherceg elrendelte Dzsamál Hasogdzsi, a 2017 óta önkéntes száműzetésben az Egyesült Államokban élő rendszerkritikus szaúdi újságíró elrablását, írja a Washington Post, amelyben Hasogdzsi rendszeresen publikált cikkeket. A lap szerint ez újabb közvetett bizonyíték arra, hogy a szaúdi rezsim tüntethette el a múlt héten az ország isztambuli konzulátusát felkereső újságírót.

Hasogdzsit rendszerkritikus újságíróként jellemeztük, de ennél összetettebb figurája volt a szaúdi közéletnek. Egykor a királyi család tanácsadója volt, és bizonyos lépései miatt kifejezetten szimpatizált is Mohamed bin Szalman koronaherceggel - társadalmi reformtörekvéseit, a szigorú kulturális szabályok enyhítését például nyíltan méltatta. Ugyanakkor a csak MBSZ-ként emlegetett trónörökös kritikusait elhallgattató, ellenzékét üldöző lépéseit bírálta, és ezek miatt hagyta el az országot, ahova saját bevallása szerint esze ágában se volt visszatérni, mert nem érezte volna magát biztonságban.

Barátai szerint az elmúlt négy hónapban több, a koronaherceg közvetlen környezetéhez tartozó szaúdi vezető próbálta hazacsábítani Hasogdzsit, védelmet ajánlva neki. "Vicceltek? Egy cseppet sem bízom bennük" - vetette el ezt Hasogdzsi egy barátja, Haled Szafuri szerint.

A Post értékelése szerint az amerikai titkosszolgálatok most kiszivárgott értesülései arra utalnak, hogy a múlt kedden történtek egy "rosszul sikerült B-tervre" utalnak. Ez viszont felveti az amerikai titkosszolgálatok felelősségét is. Az amerikai törvények alapján amennyiben a titkosszolgálatok értesülnek róla, hogy valakinek az élete és biztonsága veszélyben van, azt akkor is kötelesek értesíteni, hogy ha nem is amerikai állampolgár. A lapnak nincs tudomása róla, hogy értesítették volna Hasogdzsit.

Egy, a lapnak nyilatkozó egykori titkosszolga szerint akkor valóban értesíteni kell az érintettet, ha veszélyben van. Szerinte viszont azt, hogy el akarják kapni, értelmezhették őrizetbe vételként is, ez esetben viszont nincs ilyen kötelezettségük. A Nemzeti Hírszerzési Igazgatójának Irodája, amely az ilyen figyelmeztetésekért felelős, nem kívánta kommentálni az esetet a Postnak.

Az amerikai titkosszolgálat szerepe más szempontból is kényes kérdéseket vet fel:

Donald Trump veje, Jared Kushner rendkívül bizalmas viszonyt ápol Mohamed bin Szalmannal,

akivel gyakran a bevett kommunikációs csatornákat megkerülve, privátban szokott beszélgetni telefonon. Vagyis előzetes felkészülés nélkül úgy, hogy a beszélgetésük tartalmáról nem készül feljegyzés.