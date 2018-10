Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a mórahalmi Mini Hungary Park ügyében, az ügyészség kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását – közölte Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozás.

A gyanú szerint a terheltek egymással összejátszva kb. 550 millió forint kárt próbáltak okozni az EU-s és a magyar költségvetésnek a történelmi Magyarország műemlékeit makettekkel bemutató park kivitelezése során.

A gyanúsítottak 2013 májusa és 2014 júniusa között az elkészült makettek darabszámáról és a projekt készültségi fokáról valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be a regionális fejlesztési ügynökségnek, így el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését vagy a már kifizetett támogatások elszámolását.

Az állami és az uniós költségvetést ténylegesen 436 millió forint vagyoni hátrány érte, amiből a végrehajtási eljárásban kb. 50 millió forint térült meg. Mivel az utolsó, záró kifizetési csomagot a támogató nem fogadta el, és az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok miatt 2015 februárjában elállt a szerződéstől, az addig kifizetett összeg visszafizetésére kötelezve a beruházót.

Az őrizetbe vett újabb gyanúsított a beruházó és a kivitelező cégben is tulajdonos volt, ténylegesen ő irányította az ügyben érintett többi gyanúsítottat (például a Délmagyar volt főszerkesztőjét), utasításokat adott valótlan tartalmú teljesítési igazolások kiállítására és a projekt készre jelentésére. A gyanú szerint a férfi utasítására valótlan okiratokkal lefedve részben a projekttől eltérő célra használták fel az állami támogatás összegét.

Dlusztus Imre igazgató az Országház 1:25-ös méretarányú makettje mellett a történelmi Magyarország félszáz, 1910 előtt épült műemlékét bemutató szabadtéri makettmúzeumban, az újonnan megnyílt Mini Hungary Parkban Mórahalmon 2015. március 20-án. Fotó: Kelemen Zoltán Gergely/MTI

A főügyészség a nyomozás meghiúsítása és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta az őrizetbe vett férfi letartóztatását, tekintettel arra is, hogy más gazdasági bűncselekmény miatt már folyik ellene eljárás – közölte a csoportvezető ügyész. (MTI)