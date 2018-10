24.hu: Tartalékos katonai szolgálatra kényszerítik a minisztériumokból kirúgott tisztviselőket

A 24.hu értesülései szerint a kormány egyszerre tervez 9-10 ezer fős leépítést a minisztériumok dolgozói állományában, és komoly bővülést a honvédség létszámában. Ezt a két célt pedig egyszerre szeretnék elérni azzal, hogy rákényszerítik a kirúgott dolgozók egy részét, hogy álljanak be tartalékosnak, és ez alól a nők számára sem lesz kibúvó.

A 24.hu forrásai arról számoltak be, hogy a kirúgottak közül az 50 éves kor alattiak többségének kínálnak majd más munkalehetőséget, de csak akkor, ha beállnak tartalékosnak a honvédséghez, vagy katasztrófavédelmi szolgálatot vállalnak. A dolgozók válogatásához már le is kellett adniuk a bizonyítványaik és jogosítványuk másolatát a kirúgásra váróknak, és lesz orvosi vizsgálat is.

Akik nem tudnak elhelyezkedni a versenyszférában, azok valószínűleg kénytelenek lesznek beletörődni, hogy az állami fenntartású területek hiányszakmáiba irányítják őket. Ezek pedig elsősorban a szociális ügyet és az egészségügyet jelenti. Budapesten és Pest megyében van a legnagyobb kereslet kórházi ápolóra, műtőssegédre és gyermekgondozókra.

A most kirúgott minisztériumi dolgozók átképzését finanszírozza a költségvetés, de csak akkor, ha az érintett aláírta a tartalékos katonai szerződését is a honvédséggel.

A honvédség szabályzata szerint a tartalékosokat a kiképzésük után bármikor behívhatják, legfeljebb évente 20 napra. Ezért évente bruttó 130 ezer forintot kapnak, ez azonban nem volt elég vonzó, nem tudták érdemben növelni a tartalékosok létszámát. Na de majd most. (24.hu)