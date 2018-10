Mindenfelé szaladgálnak a gyerekek Encsen, ahol egy gázolásból majdnem lincselés lett

Rendőrautók járőröztek csütörtök délután Encs fügödi városrészén. Egyik a másik után hajtott végig a kis falunak is beillő városrész fő utcáján. “Nem most kell jönniük, hanem eddig kellett volna” - mondta egy helyi asszony, akit a rendőrök fel is küldtek az út széléről a járdára.

Encs-Fügöd Fotó: Halász Júlia

A fokozott rendőri jelenlét annak köszönhető, hogy ebben az utcában gázolt el véletlenül szombat délután egy 52 éves helyi nő egy ötéves kislányt. A kislány sérülései súlyosak, gyógyulása hetekig eltart majd.

A nő szerdán azt nyilatkozta, hogy a rokonok nekiestek, kiverték a fogát, megrongálták az autóját. A rendőrség szerint a lány rokonai közül ketten bántalmazták a sofőrt, de a történteket különbözőképpen értékelték a szemtanúk:

Volt, aki azt mondta, hogy a gázolás utáni egyértelműen lincselés történt, még ha a gázoló nem is szenvedett súlyos sérülést.

Más szerint ilyenről szó sincs, az eset pedig össze sem hasonlítható azzal, ami Olaszliszkán történt.

Csütörtök délután a helyszínen próbáltunk utánajárni a történteknek.



Reggel a kezei között halt meg a szomszédja

Az 52 éves helyi boltos nőnek borzasztóan indult a napja szombaton. Hajnali 5-kor kinyitotta a boltot, nem sokkal később azonban a szomszédja 14 éves kisfia ment be hozzá azzal, hogy az anyja rosszul van. A szomszédasszony tényleg rosszul volt, a nőnek mentőt kellett hívnia hozzá, de már hiába. A városrészben többen azt mondták, hogy a kezei között halt meg.

“Tehetetlennek érezte magát. Azt mondta, segíteni akart, de nem tudott” - mondta egy helybeli, akinek a boltos nő részletesen beszámolt az esetről aznap. Mindez nagyon felzaklatta. Nem sokkal később be is zárta a boltot, és elindult a rokonaihoz az egyik közeli faluba.

Encs-Fügöd Fotó: Halász Júlia

Több helyi szerint az asszony lassan vezet, akkor is lassan vezethetett. Alig pár száz méterre a boltjától azonban egy autóból krumplit árultak az út szélén. Ezt az autót balról ki kellett kerülnie, a manőver közben azonban az autó takarásából eléugrott egy kislány.

A gyermek a városszéli szegénytelepen él a családjával. Eredetileg nem is kellett volna ott lennie, az édesanyja ugyanis nem engedte be a településre. Ezt Putnoki Szilvia mesélte, a kislány apjának nagynénje, aki jelen volt a gázolásnál is, és ő volt az a helyi asszony, aki a saját testével védte a kislányt elgázoló boltos nőt. Igaz, ő szerinte bántalmazásról szó sem volt.

Putnoki Szilvia Fotó: Halász Júlia

Szilvia szerint a gyereket egy másik gyerek hozhatta fel magával a település végén álló telepről. “Az anya kereste mindenütt a kislányt, végül azt hitte, hogy biztos bement valamelyik szomszédhoz” - mondta Szilvia.

Az, hogy a gyerekek felügyelet nélkül rohangálnak a főúton, mindennapos a fügödi városrészben. Encs ezen részén rengeteg szegény család él, és sok a gyerek is. A település széle alig párszáz méterre van, ott pedig sorjáznak egymás mellett a telepi házak.

Az út egyik szélén semmilyen járda sincsen, és a másikon lévő járda is nagyon szűk. Zebra pedig sehol nincs a közelben.

Fotó: Halász Júlia

“Látott itt játszóteret? Azért nem, mert nincs” - magyarázta egy helyi a városvégi telepen, miért járkálnak be a gyerekek a településre. Már ha éppen nem a főút közepén fociznak, azt ugyanis jobban szeretik, mint a közelben lévő rossz állapotú focipályát. Azt mondták, a főúton legalább van beton.

Van, hogy a főúton fociznak Fotó: Halász Júlia

Az apuka holtrészeg volt

Azt, hogy a kislány miért akart átkelni az úton, Szilvia nem tudta megmondani. Azon az oldalon szintén rokonaik élnek. Ő már csak akkor szaladt ki az utcára, amikor elkezdtek kint kiabálni, hogy elütöttek egy gyereket. Szilvia szerint a gyerek az út szélén feküdt, a boltos nő kocsija pedig kicsit arrébb állt meg, egy oszlopnak csapódott.

A baleset helyszíne Fotó: Halász Júlia

A közeli házakból ekkor többen kiszaladtak, Szilviáék bevitték a kislányt a szomszédos kertbe, ahol a lányáék élnek. Ott próbálták magához téríteni, végül azonban egyszerűen leintettek egy épp arra haladó mentőautót, és a kislányt a mentősök gondjaira bízták. Szilvia azt mondta, ezután szaladt át a boltos nőhöz

aki a kezét az arcába temetve sírt, és azt mondta hibázott, majd a gyermek hogyléte után érdeklődött.

Hogy mi a történt közvetlenül a gázolás után, azt Szilvia nem tudta megmondani, ekkorra azonban már ott voltak a kislány rokonai is, köztük az apja, akik ebben az időben egy közeli házban tartózkodtak egy bulin. Ennek megfelelően pedig “az apuka holtrészeg volt”.

Szilvia állította, ő nem látta, hogy megütötték volna a boltos nőt, azt azonban igen, hogy a szája véres volt. Szilvia ezt azzal magyarázta, hogy a kormányba is beüthette az ütközéskor.

“Nem volt lincselés, meg ilyenek, mert én ott voltam, és nem hagytam” - mondta a nő.

Szerinte annyi történt, hogy a kislány részeg apja hadonászott, egy másik rokon pedig bevágott egy követ a kocsi ablakán.

Megfenyegették, megütötték

Teljesen másképp emlékszik azonban a történtekre István, a boltos nő sógora. Ő is a közelben lakik a családjával, a gázolás után nem sokkal egy helyi riasztotta őket. “Elütött egy gyereket, a gyerek meg is halt, a sógornődet agyon fogják ütni” - mondták neki. István erre kocsiba pattant a családjával, és a helyszínre sietett.

István úgy emlékszik, a helyszín ekkor már tele volt a kislány rokonaival. Ott volt Szilvia is, aki István szerint azt mondta neki, “gyertek, nem bírom tovább védeni”. A kislány apja pedig megfenyegette: “megöllek titeket, parasztok, ha meghal a gyerekem”. Majd torkon vágta Istvánt.

A férfi szerint az őt ért pofon mellett látta azt is, ahogy a férfi egyszer fejberúgja a sógornőjét, valamint azt is, hogy a mentőautó oldalát csapkodja. Nem sokkal utánuk érkeztek ki a rendőrök is, ők ekkor elmentek. A boltos nőt később a rendőrök vitték el a helyszínről.

A rendőrök a sofőrt ért bántalmazás miatt egy 19 és egy 27 éves helyi férfit állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként rongálás vétség, valamint garázdaság- és testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd az Encsi Rendőrkapitányság mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette - közölte a rendőr-főkapitányság.

Ha a szülő megfogja a kezét, nem történt volna baj

Az eset azért is különleges, mert lényegében mindenki ismert mindenkit:

A boltos nő központi szerepet töltött be a kis városrész életében, több helyi is azt mondta, hogy mindenki szerette. A kislány családja is rendszeresen vásárolt nála.

A boltos nő rokonai is ismerték a kislány családját. “Nem tudok rájuk rosszat mondani, tisztelettudóak voltak velem mindig” - mondta egyikük.

És mégis, amikor a boltos nő rokonainál rákérdeztünk, hogy úgy érzik-e, lincselés történt, azt mondták, igen, ez az volt.

A boltos nő azóta nincs a településen. A boltját bezárta, és átköltözött a településen kívül élő rokonaihoz. Csütörtökön próbáltuk utolérni telefonon, de nem vette fel.

A két őrizetbe vett férfit a helyiek szerint azóta már kiengedték az őrizetből. A kislány apja és az anyja azóta a kórházban vannak a gyerek mellett. Otthon csütörtökön a nagymama tartózkodott, ő azonban nem volt hajlandó nyilatkozni.

Az elgázolt kislány családja a közeli szegénytelepen él Fotó: Halász Júlia

Az eset megzavarta a cigány-magyar együttélést is a településen. Az elütött kislány családja roma származású, a környéken pedig többen tartanak a közösségi médiában terjedő hírektől, felemlegették a már megszűnt Magyar Gárdát, mondván, hogy a gárdisták már biztosan útban vannak Encs felé.

Szilvia is azt mondta, hogy a héten megrémült, amikor megállt a háza előtt egy autó, és abból egy kopasz ember elkezdett rá mutogatni. “A törvény tegyen rendet, ne egy kívülálló” - mondta. Konkrét atrocitás azonban nem történt.

Eközben a városrészben több nem roma származású ember is azt mondta, az eset után félnek, hogy “agyonütik őket”.

Egy helyi nő azonban azt mondta, nem a cigánysággal van gond a településen, inkább csak azzal, hogy sokan nem figyelnek oda a gyerekeikre.